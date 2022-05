Kétgólos hátrányból fordított és Bajnokok Ligája-döntőbe jutott a Liverpool

Álomszerűen kezdte a Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóját a Villarreal a Liverpool ellen. A 3. percben Dia szerezte meg a vezetést, ezzel a spanyol csapat megfelezte idegenben összeszedett hátrányát (2-0-ra nyert a Liverpool egy hete). A 37. percben pedig majdnem nullázták is az angolok előnyét, a kiugró Lo Celsó ütközött a liverpooli kapussal a 16-oson belül, a bíró továbbot intett, VAR-ozás után sem lett 11-es.

A spanyolokat nem törte meg a döntés, támadásban maradtak, a 41. percben Coquelin 2-0-ra változtatta az állást, ezzel összesítésben döntetlenre álltak. Az első félidőben nem játszott jól a Liverpool, a szünet után már életjeleket adtak, a 62. percben pedig szépítettek. Fabinho lövése után Rulli lába között ment be a labda, védhető lövésnek tűnt (2-1).

5 perccel később aztán egyenlített az angol csapat, Luis Díaz fejelt be egy jobboldali beadást (2-2). Nem volt benne, hogy újra feláll a Villarreal, az annál inkább, hogy a Liverpool kétgólos hátrányból meg is nyeri a meccset. Ez történt, a 74. percben a saját térfeléről induló Mané vitte el Rulli elől a labdát, egy védőt is kicselezett, és a hálóba gurított (2-3). Összecsuklott a Villarreal, Capoue-t ki is állították második sárgával.

Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Összesítésében 5-2-es összesítéssel jutott a BL-döntőbe a Liverpool, az ellenfele a Real Madrid-Manchester City továbbjutója lesz, 4-3-as angol előnyről indul az a visszavágó.