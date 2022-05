Coming outolt a 17 éves Jake Daniels, ő a futballtörténelem második nyíltan meleg brit férfi profi focistája

"Szeretném, ha az emberek tudnák, ki vagyok én valójában és eleve nem akartam állandóan hazudni."

Ezekkel a szavakkal vezette fel coming outját a Sky Newsnak adott interjújában Jake Daniels, az angol másodosztályú Blackpool FC fiatal, 17 éves csatára. Ő hivatalosan a második aktív brit játékos, aki vállalja, hogy meleg.

Az első Justin Fashanu volt 1990-ben. Fashanu akkor 29 éves volt és bár utána még 7 évig játszott, a dolog megtörte a karrierjét és csak kiscsapatoknál szerepelt, azoknál is keveset.



A futballközeg zártságára jellemző, hogy bár a profi, vagyis 100 százalékban a focizásból élő játékosok száma olyan 130 ezer körül van a világon, e pillanatban Danielsen kívül egyedül az ausztrál Adelaide United játékosa, a 22 éves Josh Cavallo meleg csak vállaltan.



Daniels, akit a csapattársai és a klubja az elmondása szerint 100 százalékosan támogattak az előjövetelben, azt mondta, hogy ettől eltekintve is őrült éve volt a most zárult idény. 17 évesen aláírta élete első profi szerződését és ha csak pár percre is, de bemutatkozhatott a másodosztályú felnőtt csapatban.



(via Daily Mail)