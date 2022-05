Itt tart a magyar foci: Felcsúton már csalódást jelent az NBI bronzérme

Egy 1600 fős Fejér megyei település csapata zsinórban harmadszor lett dobogós a magyar labdarúgó bajnokságban vasárnap, miközben a Vasas ezalatt végig NB II-es volt, a Diósgyőr és az MTK kiesett az élvonalból, még a 2000-es években 7 bajnokságot nyerő Debrecen is megjárta a másodosztályt.

A pénz persze nem nagyon volt akadály. 2020-ig összesen 80 milliárd forint ment a felcsúti focira, utánpótlásra, profi csapatra összesen. Az NBI-es klub költségvetése már régen dobogós.

De a jelek szerint nemcsak az anyagi háttér biztos, már az elvárások is megnőttek. A Puskás Akadémia nevű klubnál olyan magasan van a léc, hogy a csapat mögött álló milliárdos, Mészáros Lőrinc ezúttal nem vett részt az éremátadáson.



Pedig az első alkalommal ő maga adta át az érmeket a csapatnak.

Mészáros Lőrinc megérkezik a bronzérmekkel 2020 júniusban Fotó: pfla.hu/Döme László Balázs

Amikor erre rákérdezett akkor Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője nekiszegezi a kérdést Mészáros Lőrincnek:

„Az MLSZ-től azonban nem jött senki átadni a bronzérmeket: amíg Csányi Sándor elnök az aranyérmeket osztotta az Üllői úton, nem akadt egy alelnök vagy egy elnökségi tag, aki besegített volna önnek az érem- és trófeaátadásba?

ML: Szerintem nem bíztak abban, hogy mi leszünk a harmadikok...”

Volt azért, aki bízott az első dobogós helyezésben. A 2020. júniusi meccsen ott volt Orbán Viktor is, mint az a fideszes képviselő, Tessely Zoltán Facebook-posztjából kiderült.

Mészáros boldogan csókolgatta az érmet a csapatképen.

Fotó: pfla.hu/Döme László Balázs

Tavaly nyáron aztán sikerült még előrébb lépni, a Puskás Akadémia ezüstérmet ünnepelt.



Itt már voltak az MLSZ-től, ettől függetlenül Mészáros is felment a dobogóra gratulálni.

Fotó: pfla.hu/Döme László Balázs

És kapott az ezüstéremből is.

Aztán még a kupát is közösen adták át.

Aztán jött az újabb érem most vasárnap, de Mészáros Lőrinc már egyáltalán nem mutatta meg magát. Jó, hát nem sikerült még eggyel feljebb lépni, pedig voltak olyan pillanatai a bajnokságnak, amikor még a Fradit is előzték a felcsútiak, miután megverték a Ferencvárost és a Fehérvárt is. Hiába az újabb dobogó, azt egyértelmű csalódásként élték meg a Puskás Akadémiánál (egy másik klasszikus NER-csapat, a Kisvárda lett a második).

Még az első dobogós helyezés után volt kénytelen rákérdezni egy kellemetlen témára Szöllősi György. Arra az eléggé szembeötlő dologra, hogy nem igazán vannak hazai nézők Felcsúton.

Hazai nézők Fotó: pfla.hu/Trenka Attila

„Az akadémia alapítója, Orbán Viktor a minap azt mondta, hogy »futballt igazán komolyan csak nagy klubokban lehet csinálni«. Nézők nélkül, tömeg nélkül nem az igazi.

Mészáros: Nem vitatom, hogy így van, tudjuk is a helyünket, tisztában vagyunk azzal, hogy vannak országos, nagy egyesületek, amelyeknek mindenütt, még a határon túl is vannak szurkolóik. Vannak aztán kisebb, regionálisan fontos csapatok, a miénk pedig főleg az utánpótlás elitképzésére jött létre, és fiatal élvonalbeli klubként sokat kell még dolgoznunk azért, hogy legalább annyi szurkolónk legyen, amennyi az egyébként szerény előrelátással mindössze alig négyezresre épített stadionunkat rendre megtölti, például akkor, amikor – reményeink szerint – hamarosan nemzetközi mérkőzéseket játszhatunk itt, Felcsúton. Dolgoznunk kell tovább, mert ahogyan az élet többi területén, a munka itt is meghozza majd a gyümölcsét. ”



Most sokan voltak a stadionban, de azért, mert a Honvéd szurkolók elkísérték a csapatot. Skribek Alen felcsúti játékos meg is jegyezte a meccs után:

„Nyilván sokkal jobb úgy játszani, hogy ennyi szurkoló van kint és ilyen hangzavar.”

A Puskás Akadémia harmadszor indulhat a nemzetközi kupában. Tavaly nyáron 5-0-s összesítéssel verte ki őket a lett Riga Futball Iskola nevű csapat.