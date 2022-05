Megszüntették az amerikai férfi és női fociválogatott közötti bérszakadékot

Az Egyesült Államok férfi és női labdarúgó-válogatottja munkaügyi megállapodást kötött, ami megszünteti a csapatok közötti – sok vitát kiváltó – bérszakadékot. A példátlan lépés kiegyenlíti a fizetéseket és a bónuszokat, jelentős lökést adva a kitüntetett női csapatnak – írja a Washington Post.

Az ügylet az Egyesült Államok Labdarúgó-szövetségével (USFF) kötött új kollektív szerződés része volt, amit reggel jelentettek be. Ez volt a csúcspontja a női csapat és a sportág nemzeti irányító testülete közötti hosszú csatának, aminek a része volt egy nagy horderejű, idén lezárult per is.

Az USSF szerint a megállapodás értelmében az Egyesült Államok az első olyan ország, ami egyenlő fizetést ért el férfi és női labdarúgócsapatainak.

Az új rendszerben kiegyenlítik a vb-bónuszokat is, amit Cindy Parlow Cone, a USSF elnöke szerint más nemzet még nem tett meg. Az amerikai csapatok összevonják a FIFA-tól kapott világbajnoki bónuszokat, és egyenlő arányban osztják fel azokat, kiegyenlítve a futball-világszervezet által meghatározott, lényegében egyenlőtlen feltételeket.

Margaret Purce, a női válogatott csatára szerint a lépés „történelmi jelentőségű”, és „sok más dolgot is ki fog váltani a sportban, nem csak az Egyesült Államokban, hanem világszerte”.

Christen Press #23 és Tobin Heath #17 ünnepel a Costa Rica-i női fociválogatott ellen szerzett gól után a floridai Jacksonville-ben 2019. november 10-én. Fotó: Douglas P. DeFelice/Getty Images/AFP

Eddig az amerikai férfiak sokkal nagyobb világbajnoki bónuszokat kaptak, mint a négyszeres bajnok nők, még olyan években is, amikor a férfiak nem jutottak tovább a torna csoportköréből sem.

A FIFA jóval nagyobb összegeket fizet a férfi csapatoknak, arra hivatkozva, hogy a férfi torna lényegesen több bevételt termel. A FIFA továbbra is többet fizet a szövetségeknek a férfi tornán való részvételért, mint a női versenyen, de az amerikai a szövetség többé nem osztja át a versenyspecifikus bónuszokat az egyes csapatoknak.

Az amerikai férfiak jelentős engedményt tesznek: potenciálisan kevesebb pénzt visznek haza vb-bónuszként, mint korábban, pláne, ha továbbjutnak a tornán. A nők valószínűleg sokkal magasabb bónuszokat kapnak.

„Az azonnali reakció az volt, hogy: »Várjunk, feladjuk azt, ami már megvan?«” – mondta az új megállapodásról Walker Zimmerman, a férfi válogatott védője, a játékosszövetség vezetői csoportjának tagja. „Tökéletesen megértem az azonnali frusztrációt. De eljutva oda, ahol tartunk, azt hiszem, mindenki nagyon büszke arra, hogy megkötötte ezt az üzletet, és ő lehet az első, aki ezt megtette [a világon].”

Az USSF, amire jelentős állami és jogi nyomás nehezedett, közölte, hogy nem hajlandó megegyezni azokkal a férfiakkal, akik nem egyenlítik ki a világbajnoki bónuszokat.

A közelgő katari férfi világbajnokság győztese 42 millió dollárt kap a FIFA 440 dolláros összdíjából. Ha továbbjut a 16 közé, az amerikai férfiválogatott 13 millió dollárt kap. Ez több mint háromszorosa annak, amit az amerikai nők kaptak a 2019-es torna megnyeréséért, amikor összesen 30 millió dollárból 4 millió dollárt kaptak. A jövő évi, Ausztráliában és Új-Zélandon zajló női verseny győztesének kiosztása még nem született meg, de az összdíjazás 60 millió dollár, ami a férfiakénak a töredéke.

2019-ben az ausztrál férfi és női csapat megegyezett az egyenlő bérezésben és a munkastruktúrában, de a vb-bónuszokról nem. Az ausztrál megállapodás értelmében a csapatok ugyanannyit visznek haza a bónuszból, de a FIFA egyenlőtlen kifizetései miatt a férfiak jóval több pénzt visznek haza. Norvégia is sokat tett a fizetések kiegyensúlyozásáért.

Az amerikai megállapodás a vb-pénzek mellett megszünteti a női játékosok garantált fizetését, helyettük a férfiakéval egyező mértékben fizetik őket olyan teljesítményekért, mint a kerettagság és a csapatteljesítmények. A férfiaknak nem fizetett fizetést az USSF, ez a probléma bonyolította a nők egyenlő fizetés melletti érvelését.

Hasonló tornákon (nem világkupákon) mindkét csapat játékosai azonos összegű összdíjazásban részesülnek. A csapatok egyenlő arányban osztoznak az USSF közvetítéséből, partneri és szponzori bevételeiből, illetve részesednek a USSF által szervezett hazai mérkőzésekre eladott jegyek bevételéből. Mindkét csapat bónuszt kap a teltházas meccsek után. Emellett ugyanolyan játéktereket, személyzetet, charterjáratokat és szállodai elhelyezést is biztosítanak.

A megállapodások három hónappal azután születtek, hogy az amerikai nők 24 millió dolláros egyezséget kötöttek az USSF-fel, ami véget vetett egy hat éve tartó nemi alapú diszkriminációs ügynek. A megegyezés tulajdonképpen annak beismerése volt, hogy az USSF nem fizetett egyenlő mértékben a női csapatnak. A nők több mint 66 millió dollárnyi hátralékot követeltek, de 2020-ban egy kerületi bíró úgy döntött, hogy a férficsapattól eltérő fizetési struktúrában állapodtak meg, és összességében több pénzt kerestek, mint a férfiak.

Az USSF azzal érvelt, hogy ha ugyanazt a prémiumot fizetik a nőknek a világbajnokság megnyeréséért, mint amit a férfiaknak ígértek, az csődbe fogja vinni a chicagói székhelyű nonprofit szervezetet. A nők azonban azt mondták, hogy a szövetség köteles egyenlő mértékben fizetni őket, függetlenül a FIFA bónuszstruktúrájától. (WaPo)