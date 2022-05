Mesterhatost lőtt Haaland leendő manchesteri csatártársa a dél-amerikai BL-ben

Nehéz elképzelni, hogy milyen eredményes lehet a következő idényben az utóbbi öt angol bajnokságból négyet igazi csatárok nélkül is megnyerő Manchester City, miután leigazolta Erling Haalandot. De nemcsak őt! Sokkal kevesebb figyelmet kapott, de a PL-győztes idén január 31-én megszerezte az argentin River Plate 22 éves csatárát, Julian Alvarezt is. A szupertehetséges támadót az idény végégig ugyanakkor Buenos Airesben hagyták tovább játszani.

És Alvarez tegnap bemutatta, miért vette meg a City. A dél-amerikai BL-nek megfelelő Libertadores Kupa csoportkörében ugyanis hat gólt lőtt a perui Allianza Lima elleni meccsen. Nem is akármilyeneket. Olyan volt az egész, mintha Alvarez be akarta volna mutatni, hogy hányféleképpen tud penge gólt lőni. Volt itt, sorrendben

On loan Man City striker Julian Alvarez scored SIX goals for River Plate last night 😳



(via @Libertadores)pic.twitter.com/ZEjxwiiG50