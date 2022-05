A nemzetközi kupaszereplés újra nyereségbe billentette a Fradit

Zsinórban harmadszor jutottak nemzetközi kupasorozat csoportkörébe tavaly a Ferencváros labdarúgói, és ez meg is látszik a csapatot működtető cég eredményein - derül ki az FTC Labdarúgó Zrt. most benyújtott, 2021-es évről szóló mérlegéből.

A Fradit költségvetését már jóideje pumpálják fel, eleinte nagyrészt állami cégek támogatásával. 2019 hozta az áttörés, ekkor jutott az Európa-liga csoportkörébe a csapat, az UEFA-tól érkezett pénzek, a plusz meccsek utáni közvetítési jogok és az extra jegybevételeknek köszönhetően tízmilliárd közelébe került a teljes bevétel.

Aztán jött a Bajnokok Ligája, ami még nagyobb lépés volt anyagilag, de hozhatott volna még nagyobb bevételeket. A koronavírus miatt ugyanis a selejtezők zártkapusak voltak, majd a csoportkörökben előbb csak harmadház lehetett, majd az sem, pont a Barcelona ellen. Így is összejött minden idők legnagyobb magyar klubbevétele, majdnem 14 milliárd forint.

Tavaly pedig újra az Európa-liga főtábla jött össze. Kisebb pénz az UEFA-tól, de már nem volt korlátozás a nézőtéren. Ahhoz, hogy így is összejöjjön 12,6 milliárd forint, kellett az is, hogy a szponzorok is a zsebükbe nyúljanak, 2,1 milliárdról 4 milliárdra nőtt a szponzori bevétel. A játékjog értékesítés mellett ugyanakkor 2020-ban mindössze 160 millió, 2021-ben 329 millió szerepel.

A 12,6 milliárdos bevétel mellett így végül szerény, 275 milliós nyeresége lett a csapatot működtető cégnek.