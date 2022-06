Történelmi bravúr: Magyarország 60 év után verte újra az angol válogatottat

Hatalmas meglepetésre Szoboszlai Dominik tizenegyesből lőtt góljával Magyarország 1-0-ra legyőzte Angliát a Nemzetek Ligája csoportmeccseinek első fordulójában a Puskás Arénában.

A magyar válogatott nagyon nehéz csoportba került a Nemzetek Ligájában, mégis lépéselőnybe került, miután szombat kora este hazai pályán legyőzte az angolokat. A csoport másik meccsén szombat este Olaszország Németországot fogadja.

Anglia nem csak történelme miatt látszott veszedelmes ellenfélnek, de jelene miatt is: övék a világ egyik legjobb csapata, a 2020-as (2021-ben megrendezett) Európa-bajnokságon döntőig jutottak, 22 tétmérkőzés óta veretlenül érkeztek Magyarországra, ott lesznek az év végi katari világbajnokságon is, fiatal támadóik a világ legjobbjai közé tartoznak.

34 ezer néző előtt rendezték meg a mérkőzést Budapesten, ami azért lephette meg a vendégeket, mert eredetileg zártkapusként hirdették meg a találkozót - az angol szövetségi kapitány, Gareth Southgate szóvá is tette a dolgot a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. Az Európa-bajnokság után az UEFA ugyanis megbüntette a magyarokat diszkriminatív szurkolói viselkedés miatt és három zártkapus mérkőzést írt elő Budapesten.

A büntetést a magyar szövetség azzal játszotta ki, hogy a szabályzat 14 év alattiak számára korlátlanul engedélyezi az ilyen meccseken való részvételt, így nagy többségében gyerekek szurkolhattak a helyszínen; őket mintegy 3300 felnőtt kísérhette el a Puskásba.

A meccsen a magyarok első perctől bátran és fegyelmezetten játszottak, végig méltó ellenfelei voltak az angoloknak, és egyes szakaszaiban határozottan fölé is nőtt ellenfelüknek. Pedig az angolok erős kezdővel álltak fel, még úgy is, hogy avattak újoncokat is - pályára lépett kezdőként többek közt a West Ham fiatal szélsője, Jarrod Bowen és a Leicester City védője, James Justin is. A rutinosabbak közül ott volt többek közt a pályán Harry Kane, Declan Rice és Kyle Walker is.

Ami igazán meglepő volt, hogy az első félidőben Nego, Nagy Ádám és Schafer András dominálta a pálya közepét, többet passzoltak, többet birtokolták a labdát, és több helyzetet is tudtak kialakítani.

A 13. percben Nagy Ádám passzolt Negóhoz, ő Szoboszlait indította, de a lipcsei csapat sztárja gyengén lőtt, és bár átjutott a labda Pickford kapuson, Coady tisztázott.

Schafer András angol védők gyűrűjében Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Negyed órával később, a 30. percben Nagy Zsolt lőtt kevéssel a balösszekötő helyéről, az angol kapus ezúttal védeni tudott. Ezután alig pár újabb perc telt el, amikor egy labdaszerzés után Szalai Ádám a félpályáról alig néhány méterrel emelt kapu mellé.

A második félidő első felében Anglia többször percekre beszorult a kapuja elé, de a félidő derekára kezdtek feljönni, többet birtokolták a labdát, és épp átvették volna a meccs irányítását, - bejött Jack Grealish, Bukayo Saka, Reece James - amikor a 65. percben egy beadás után James ütközött Nagy Zsolttal, a játékvezető büntetőt ítélt, amit Szoboszlai magabiztosan vágta a jobb sarokba.

Szoboszlai lő: gól Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Ettől fogva az angolok sokkal többet mozogtak, és több veszélyes támadásuk is volt a szélen, de hiába jöttek be nagy nevek, hiába domináltak, nem tudtak igazán felpörögni és tiszta ziccereket kialakítani - sőt, a 81. percben Kleinheisler lövése után Schafer mindent eldönthetett volna, de a kapuval szemben a kapu fölé lőtt.

Magyarország, ha szerencsésen is, és egy könnyűsíppal befújt tizenegyessel ugyan, de megérdemelten győzött, jobban játszott Angliánál, és ezzel előnyből várhatja a Nemzetek Ligája második fordulóját.

Legutóbb 1962-ben, a chilei világbajnokságon győzte le Magyarország Angliát, 2-1-re, Tichy Lajos és Albert Flórián góljaival.

-----------------------------

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 1. forduló:

Magyarország-Anglia 1-0 (0-0)

-----------------------------

Puskás Aréna, : Artur Dias (portugál)

Gólszerző: Szoboszlai (66., 11-esből)

Sárga lap: Schäfer (21.), Gulácsi (90.), illetve Coady (51.), Maguire (94.), James (94.)



Magyarország: Gulácsi - Lang, Orbán, Szalai A. - Nego, Nagy Á. (Styles, 83.), Schäfer, Nagy Zs. (Vécsei, 87.) - Sallai (Kleinheisler, 71.), Szoboszlai (Fiola, 83.) - Szalai Á. (Ádám, 87.)



Anglia: Pickford - Walker (Stones, 62.), Coady (Phillips, 79.), Maguire - Alexander-Arnold (James, 62.), Bellingham, Rice, Justin (Saka, a szünetben) - Bowen, Kane, Mount (Grealish, 62.)