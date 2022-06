Marco Rossi szerint egy újabb gyöngyszem a magyar válogatott sikere

"Ez egy újabb gyöngyszem, melyet felfűzhetünk arra a láncra, amire az elmúlt években összegyűjtöttünk már néhányat" - mondta Marco Rossi szövetségi kapitány az angol válogatott legyőzése után szombaton. "Ez egy olyan csapat, amely már nem fél megküzdeni erősebb ellenfelekkel. Én ugyan nem mérhetem magam az ellenfél edzőihez, ahogy a mi játékosainkat sem az ellenfél játékosaihoz, ennek ellenére nem félünk megmérni magunkat velük szemben. Ez a válogatott most már egy csapat, lehet nem a legjobb, de nagybetűs csapat" - tette hozzá.

"Ahogy a meccs előtt is mondtam, Anglia legyőzéséhez majdnem tökéletes meccs kell. Ez nekünk ma sikerült, csupán az utolsó periódusban érződött már a fáradtság. Gulácsi nagyon jó volt, bizonyos helyzetekben szerencsénk is volt, de az eredmények nem véletlenül hullanak az ölünkbe, megdolgoztunk azért, hogy olykor a szerencse is mellénk álljon. Ez a siker az áldozatvállalás érdeme volt"