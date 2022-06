Rasszista rohadékok - skandálták az angol szurkolók a magyaroknak a himnusz alatt

Nem indult békésen az angol-magyar meccs a Nemzetek Ligájában. A magyar himnusz alatt az angol szurkolók fütyültek és azt skandálták a Guaradian beszámolója szerint, hogy “You racist bastards, we know what you are”, kb. "Rasszista rohadékok, tudjuk, hogy mik vagytok".

Az ellenfél himnuszát az angolok rendszeresen kifütyülik, a skandálás viszont válasz arra, hogy a két csapat meccsén a magyar szurkolók egy része rendre kifütyüli az angolok antirasszista gesztusát, a térdelést.

A meccsen egyébként Sallai góljával a magyar válogatott szerzett vezetést.

Orbán Viktor ezúttal is a helyszínen tekinti meg a meccset.