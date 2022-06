Mégsem sikerült NER-esíteni az újpesti focicsapatot

Nem lesz tulajdonosváltás az újpesti focicsapat élén, mert nem sikerült előteremteni a belga tulajdonos kivásárlásához szükséges pénzt.

Régóta kilóg a szinte teljesen NER-es NB I-ből az Újpest azzal, hogy külföldi tulajdonosa van. (A debreceni csapatba most szállt be egyelőre kisebbségi tulajdonosként a francia származású Thierry Zaengel, aki - ahogy az mfor fogalmazott - a nem túl fényes renoméval rendelkező Noah Group egyik embere.) A klubot 10 éve megvásároló belga Roderick Duchatelet mostanra már szinte közellenségnek számít.

Nem véletlen, hogy tavaly decemberben egy fideszes országgyűlési képviselő, Móring József Attila fontoskodott, amikor egy teremtornán bejelentette, hogy jó híre van, hamarosan kivásárolják a belga tulajdonost.

Annyi tényleg megtörtént, hogy januárban Roderick Duchatelet (aki évek óta mondja, hogy komoly ajánlat esetében eladó az Újpest) aláírt egy adásvételéről szóló szerződést a klub korábbi játékosával, Kovács Zoltánnal, aki egyébként a klub sportigazgatója is volt egykoron, akárcsak a Diósgyőré, a Siófoké és a Videotoné. Székesfehérvárról tavaly nyáron küldték el.

A januári szerződésaláírás Fotó: Újpest FC

Azt ugyanakkor már ekkor is finoman jelezte a belga tulaj, hogy „bizonyos fizetési határidők teljesülése” is szükséges ahhoz, hogy véglegessé váljon az adásvétel. Ez nem jött össze.

A klub mostani közleménye szerint a megállapodás „2022. június 30. napjában határozta meg a kifizetés határidejét, amely feltétel nem teljesült, így a kontraktusban foglaltak értelmében a szerződés a mai nappal automatikusan érvényét veszíttette”.

Az korábban sem volt világos, hogy miből tudná kifizetni az újpesti klub hírek szerint 7 milliárd forintos árát az a vállalkozó páros, Németh János és Cseke István, akiket először képviselt Kovács. Ők aztán le is léptek, a reménybeli új tulajdonos cégben 46 százaléka lett Kovács Zoltánnak, akárcsak a szintén kevéssé ismert üzletembernek, Császár László, Oláh János pedig 8 százalékot szerzett.

Emlegették, hogy a pénzt valójában majd a kínai hátterű FSG (Hungary) Holdings Kft. biztosítja. Az emögött álló Fosunnak valóban vannak sportérdekeltségei, az övé az angliai Wolverhampton Wanderers és a svájci Grasshoppers. Ha úgy is volt, hogy kínai pénzből veszik meg a csapatot, most már nincs így.

A klub közleménye idézi a vásárlással felsült Kovácsot is: „Tudom, hogy a szurkolók most elmondhatatlanul csalódottak, és nekem is ugyanúgy fáj, hogy nem sikerült tető alá hozni a tulajdonosváltást, hiszen nem erre készültünk, nem ezért dolgoztunk keményen az elmúlt hónapokban. Amikor januárban megállapodtunk az Újpest FC megvásárlásáról, még nyoma sem volt a mára kialakult bizonytalan világgazdasági folyamatoknak. Stabil pénzügyi hátteret szerettünk volna a klub mögé tenni, de a váratlan események olyan helyzetet teremtettek, amire nem lehetett felkészülni, és aminek következményeként sajnos most nem tudott megvalósulni a tranzakció.

Aki ismer, tudja: az Újpest nagyon fontos része az életemnek, ezért - ahogy a pályán sem adtam fel soha – nem adom fel. Továbbra is küzdeni fogok azért, hogy utat találjak a klub megvásárlásához, és megvalósíthassuk az Újpest múltjához méltó jövőbeli terveinket, új korszakot kezdhessünk együtt, a szurkolóinkkal” - fejezte be Kovács.