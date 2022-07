Újra elindult európai hódító útjára a 99 milliárdos felcsúti fociprojekt, de ezúttal sem jutottak messzire

Felcsúton alap, hogy ha az ember belép a stadionba, akkor nem a gyepre néz először, hanem felemeli a tekintetét és ellenőrzi, hogy minden rendben van-e.

Ez így volt csütörtök este is. Szerencsére a délelőtti bécsi munka és a fajelméleti magyarázkodás időben véget ért, és hogy, hogy nem Szöllősi György, a nemzet sportújságírója is éppen arra járt, nem kellett hát Orbán Viktornak magányosan szotyiznia.

Szezonnyitót tartottak Felcsúton, nem aprózták el, a meccs előtt öt órával fesztivál kezdődött. Annyival azért nem akartunk hamarabb leérni, így Valmar és T. Danny fellépéseiről sajnos lemaradtunk. Előbbit persze sajnálom, mert az Elbaszom a pénzem című számot mégis érdemes lett volna itt meghallgatni, hátha égettek 20 ezreseket, mint a klipben. És a helyszínhez igazodva a szövegben azt az apró korrekciót érdemes lett volna megtenni, hogy az „elbaszom a pénzem” helyett „pénzed” legyen.

Amikor Felcsútra értünk, már csak távozóban dúdolgatták, hogy „Lefolyik a lé, pörög az é-let (Ja)”, maradt a stadionhoz legközelebbi kocsma. Nem lehet azt mondani, hogy itt ne hagyott volna nyomot a közélet.

A felcsúti Mediterrán vécéajtaja

Nem először jártunk Felcsúton, volt már, hogy ki is dobtak minket a stadionból. Mégis minden egyes alkalommal meglepődöm, hogy mennyire szürreális a stadion és a körülötte lévő foci-Disneyland. Még viccesebb, amikor Orbán álpanaszkodik amiatt, hogy azért annyira nem is jó, hogy a háza szomszédságában közpénzből felépíttetett egy stadiont, mert a felesége szerint rontja a kilátást a konyhaablakból, honnan máshonnan.

De azért valóban lehetnek hátulütői, ha egy stadion mellett van a házad.

Időnként nem árt visszaolvasni, hogy honnan indult ez az egész. A főszurkoló alapító, aki szerencsére csütörtök este is hazaért Bécsből, 2007-ben még ezt nyilatkozta: „Nincs realitása annak, hogy Felcsút település NB I-es csapatot adjon Magyarországnak, nem szabad sem magunkat, sem játékosainkat, sem szurkolóinkat ezzel az álommal áltatni. A körülmények, feltételek nem adottak az élvonalhoz, ezt be kell látni. Jelenleg a felnőtt csapat az első helyen áll, ám a folytatásban változnak a célok, rövid távon a 4-8. hely valamelyikét kell megszereznünk, távolabbra gondolva pedig azt szeretnénk, hogy színvonalas, a saját utánpótlásra épülő, a jövő tehetségeinek lehetőséget adó NB II-es középcsapatot alakítsunk ki.”

Ehhez képest a felcsúti csapat már a harmadik évben pezsgőzhet a szezon végén, miközben átveszik az NB 1 ezüst- vagy bronzérmét.

Az NB 1-es dobogós helyezéssel pedig automatikusan jár az európai kupaszereplés is. Csütörtök este a portugál Vitória Guimarãessel játszottak az Európa Konferencialiga selejtezőjében. Nem néztem meg, de jó eséllyel az 1700 fős Felcsút a legkisebb település, aminek a csapata részt vesz az európai kupasorozatban.

A kezdeti célok és a valóság között feszülő ellentétet Orbán azzal szokta feloldani, hogy: „Az NB 1-be nem a Felcsút, hanem a Puskás Akadémia, vagyis nem egy falu, hanem az ország legnagyobb futballakadémiája jutott fel. Hálásak vagyunk a felcsútiaknak, hogy itt dolgozhatunk, de a két dolog nem keverendő össze.”

Ha már felcsúti foci: azt sem könnyű szétszálazni, hogy az ideömlő focipénzek pontosan milyen célra is érkeznek. Két nagy csap van. Az egyik az utánpótlásra létrehozott alapítvány (alapító: Orbán Viktor, kuratóriumi elnök: Mészáros Lőrinc). Ide 2011 és 2021 között összesen 74 milliárd forint érkezett. És van az NB 1-es csapatot működtető kft. Itt is landolt már 25 milliárd forint.

Vagyis összesen 99 milliárd forint ment el tavaly év végéig a felcsúti focira. Idén már bőven meglesz a 100 milliárd.

Ezek jó része olyan társasági adó, amit az államkassza helyett sportcélokra lehet utalni, és leginkább Felcsúton landolnak. És vannak hivatalos szponzorok (közbeszerzéseket halomra nyerő cégek) meg olyan cégek is, amik valamiért nem akarják elárulni, hogy szintén pénzt raknak Orbán hóbortjába.

A meccs felvezetéseként a portugál A Bola című újság az itthon dolgozó, a magyar focit jól ismerő João Janeirót kérte meg, hogy mutassa be a csapatot. Janeiro a felcsútiak költségvetését emelte ki, ami meghaladja a portugálokét, szerinte a Puskás Akadémiában a legmagasabb fizetések kétszer-háromszor haladják meg a portugál csapat csúcsgázsijait. (A Puskás Akadémia iráni csatára a Blikk szerint havi 24 millió forintot keres.) Janeiro megemlítette, hogy Orbán támogatásának köszönhetően élvez ilyen lehetőségeket a Felcsút, ahogy azt is, hogy mesés körülmények között készülhetnek a játékosok, minden utánpótlás korosztálynak külön busza van.

Ehhez képest nem árt megjegyezni, hogy a Guimarães csak idén nyáron már eddig 10 millió euróért adott el játékosokat, a legdrágábban a 20 éves Gui Guedest a spanyol Almeírának 3 millió euróért. Felcsúton ilyen hírekről nem tudnak beszámolni.

Orbán szinte bármit el tud adni a híveinek, a felcsúti foci lényegében az egyetlen kivétel. Legendásan hangulattalanok a meccsek, a lelátón általában a focisuli diákjai vagy alkalmazottai, a nagycsapatban játszók rokonai, valamint más programot nem találó helyiek ülnek néhányan. Vagy pár idióta, mint mi, akiknek ez guilty pleasure.

Igaz, tegnap az a csoda is megtörtént, hogy egy rövidebb ideig sorban állás volt az 1000 forintos(!) jegyekért.

Vannak persze vendégszurkolók. Ha ők sokan vannak, annak kifejezetten örülni szoktak a felcsúti játékosok, le is nyilatkozzák, hogy „sokkal jobb ennyi szurkoló előtt, ekkora hangzavarban játszani”.

Miközben csütörtök este a hivatalos nézőszám 2325 volt, 40 portugál szurkoló csinálta a hangulatot a Pancho Arénában, akik végig énekeltek. Erre válasz a hazai oldalról nem jött.

A portugálok megköszönik a portugáloknak Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Ha a 2325 néző erősen túlzónak is tűnik, a szokásos pár száznál tényleg többen voltak. Nem is készültek erre, már az első félidő felében elfogyott a büfében a perec és csapolt sör (amíg volt, Herczeg Márk kollégám készségesen megmutatta a büfésnek, hogyan kell sört csapolni). Azt a pénzt, amit az ember így nem költött el, simán lehet ajándéktárgyakra fordítani. Valamiért nem bíznak abban, hogy vonzó lehet a puskásakadémiás bármi, ezért árulnak realmadridos mindenféléket is.

Felcsúton ezúttal komoly európai kalandra készültek. Puskás nevét valóban nem igazán sikerült öregbíteni eddig, 2020-ban a svéd Hammarby ellen a koronavírus miatt megtizedelten álltak ki, és kaptak egy sima hármast.

Tavaly már jelezték, hogy nagy dolgokra készülnek

Tavaly a finn Inter Turkut ugyan kiverte a Felcsút, de a következő körben a félelmetes erejű lett futball képviselője, a Riga Futball Iskola (tényleg így hívjak őket) oda-vissza verte a felcsúti focisulit, 5-0-s összesítéssel mentek tovább.

Felcsúton most már érezték, hogy a harmadik nekifutásra itt az idő nagyot dobni Európában is. Tóth Balázs klub­igazgató júniusban arról beszélt, hogy most már „a nemzetközi porondon is bizonyítanánk folyamatos fejlődésünket. Kétszer már megmérettünk, s úgy gondolom, elvárható, hogy előrelépjünk, úgyhogy minél tovább szeretnénk jutni, jó lenne bekerülni az Konferencialiga-csoportkörbe.”

A legelső akadály az odavezető úton a Guimarães. Az első meccs kint volt, már oda is győzni indultak a felcsútiak. Kicsit aggódtak előtte, hogy 30 ezer portugál előtt kell pályára lépni, Hornyák Zsolt edző ezt nagyon szépen úgy fogalmazta meg, hogy „az a légkör, ami vár ránk, Felcsúton nincs meg”, de nem aggódott, mert azt vette észre, hogy „minél több néző előtt játszottunk az NB I-ben, annál motiváltabb volt a csapatom. A sok néző nem félénkséget hoz a csapatba, hanem bátorságot. Jó lenne, ha a Guimaraes ellen nem kapnánk gólt.”

Sajnos mindezek ellenére a múlt heti kinti meccsen a felcsútiak győzelme nem jött össze, a portugálok lőttek három gólt, a Puskás Akadémia egyet sem. Vagyis csütörtök este nem a legkedvezőbb helyzetből (0-3) várta a folytatást a csapat.

A hazai tábor nem űzte bele a győzelembe a csapatot, egészen rossz meccs volt. Rényi „Győzelmi Kényszer” Dániel kollégám így foglalta össze: „Én láttam már legalább 6000 meccset életemben, lehet hogy 10 000-et, de ilyen szart keveset.” Kaufmann Balázs pedig élete első meccsén volt, őt lehet, hogy elveszítette a magyar és az egyetemes futball.

A portugálok nem kockáztattak semmit, annyi céljuk volt, hogy a tetemes előnyükből ne veszítsenek el semmit, ez sikerült. A felcsútiak feltételezhetően gólt akartak rúgni, ez nem sikerült. A vége 0:0 lett.

Ha már Szöllősi György szórakoztatta a meccsen Orbánt, idézzünk lapja, a Nemzeti Sport tudósításából: „A továbbjutás már az első mérkőzésen eldőlt, s bár a Puskás Akadémia igyekezett jobb teljesítményt nyújtani, mint egy hete, csütörtök este már egyetlen pillanatig sem volt reális esélye, hogy ráijesszen az ellenfelére. Ezzel együtt az összecsapás nem volt unalmas, akadtak szép jelenetek, a Vitória néhány labdakihozatala egészen látványosra sikeredett. De a Puskás Akadémia is felvillantott valamit a tudásából – inkább csak a mezőnyben, ám ezek arra nem voltak elegendők, hogy ziccerbe kerüljön.”

Miután a felcsútiak honlapja tavaly az 5-0-s sima kiesés ellenére is meg tudta őrizni a dicséretes pozitív hozzáállást, amikor közölték, hogy „mindkét találkozón dominálni és irányítani tudtuk a játékot”, most sem érdektelen, hogy miként látták a csapat teljesítményét. „Csak a gól hiányzott” – indították a meccsről szóló cikket, és azzal zárták, hogy

„csapatunk küzdelmes mérkőzésen, számos helyzetet kialakítva mutatta meg, hogy nem véletlenül indult idén ismét egy európai sorozatban”.

Vagyis a kimondottan a csoportkörbe készülő, európai mércével is látható költségvetésű Puskás Akadémia beszállt a selejtezőbe, két meccsen gólt sem tudott rúgni, kiesett, és ezzel be is bizonyította, hogy nem véletlenül indult idén ismét egy európai sorozatban. A csoportkörig egyébként a portugálokon kívül még két csapatot kellett volna legyőzni.

De majd jövőre. Az ugyanis biztos, hogy ilyen költségvetéssel, ilyen lehetőségekkel a Felcsút még évekig dobogós lesz a magyar bajnokságban, és indul újra és újra a nemzetközi kupákban, Puskás névvel.

Az eddigi európai eredménysorozat: 7 meccs, egy győzelem, 2 döntetlen, 4 vereség, 3-12-es gólkülönbség. Költségvetés: 100 milliárd forint.