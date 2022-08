Egy MTK-s naplója 1.: Így csináltuk meg a fideszes püspök csapatát

Ultra létemre tavaly szégyenteljesen keveset jártam MTK-ra, ezért elhatároztam, hogy idén naplót vezetek minden alkalomról, hogy az a kevés legalább többnek tűnjön.



Nyilván azt szeretem, ha mindig nyerünk, de nekem alapvetően nincs bajom az NB2-vel sem, főleg amióta az NB1 a NER báróinak pöcsmutogató fesztiváljává változott, ráadásul kiderült, hogy az Orbán-udvar főnemeseinek péniszét mégcsak nem is hazai gyémántok, hanem bálás dél-szlávok és akciós afrikaiak díszítik. De valójában azért szeretem az NB2-t, mert sokkal viccesebbek az ellenfelek - a csapatok és a szurkerek is - és sokkal menőbb helyekre lehet utazni.

De az idei első meccs nem ilyen kalandos fajta volt, hanem prózai hazai. A Szeged, vagyis a narancssárga reverendás Kiss-Rigó püspök csapata ellen. Akik tavaly NB2-es szinten egészen masszívak voltak, majdnem fel is jutottak, de zárás után elvitték a legjobbjaikat plusz a Mészáros diósgyőri strómanja suttyó módon elrabolta tőlük az edzőjüket, Vukmir mestert, menet közben, pár fordulóval a vége előtt, miközben mindikét csapat versenyben volt a feljutásért. A Felcsútgyőr hála istennek nem jutott fel így sem és idén is szopóval indított. Egy ilyen ocsmány húzás után a minumum, hogy két-három évet a másodosztályban szenvedjenek.

Bár a meccs ingyen volt, most se lehettünk többen 500-nál, miközben hivatalosan 2000 nézőt kamuztak be. Ja, az ingyenesség igazi oka persze nem a jófejség vagy a közönség visszacsábítása volt, hanem az, hogy jegyszolgáltatót váltott a klub és nem működik az új rendszer.

A meccs egy új edzővel és több új kulcsjátékossal felálló, csalódott MTK első másodosztályú meccséhez képest kifejezetten jó volt, de ezúttal szinte izgalmasabbak voltak a lelátó reakciói, mint ami a pályán történt.

Ambíciózusan kezdtünk, kompromisszummentes, bár akadozó támadójátékkal, a Szegednek momentuma sem volt az első félidő első felében. Mi bezzeg folyamatosan bejutottunk a 16-oson belülre is, csak az utolsó passzok és a lövések nem sikerültek.

Elképesztő volt közben azt hallani, hogy még a B1-es ultraszektorban is hányan kárognak már ekkor, ha jól értem, kábé az Illés-Halmai-Kenesei féle csapat játékát hiányolva. De minimum egy bundesligás középcsapat masszív, kiszámítható produkcióját számon kérve. Egy éppen kiesett, az újjáépítést csak most kezdő, látványosan igyekvő magyar csapattól. Miket mondhatnak vajon, akik nem szeretnek és ismernek minket?

Emiatt az ultráink egyik fele a meccs jelentős részében nem szurkolt hangosan, amivel végül azért nem volt baj, mert így legalább volt drámai íve az egésznek, miután egyre többen szivárogtak le hozzánk az éneklős szekcióba.

Aztán, talán úgy fél óra táján kicsit összeszedte magát a Szeged, de így is csak azért tudtak vezetést szerezni - a játék képére abszolúte rácáfolva - , mert Balázs csúnyán aláfutott a szögletnek és pont a kétméteres Temesvári érkezett. Balázs egyébként kicsit ijesztően kezdett a kapuban, amennyiben az érződött rajta, hogy majdnem annyira retteg, amikor megindult felé a Szeged, mint én. De aztán irtó jól összeszedte magát és a meccs során volt több komoly védése. Egy meccs alapján nem lehet semmilyen következtetés levonni róla, de ez az idénynyitó ha valamilyen, akkor biztató volt, a hibája ellenére is.

Irtó érdekes volt Stieber játéka: kifejezetten agilisan kezdett, sokszor kérte a labdát, többször is jól passzolt, az akcióink nem kis része rajta futott keresztül az első fél órában, amikor pár percenként eljutottunk a kapujuk elé, aztán valami megpattant benne és a régi népsportos osztályozás szerinti 6-os 7-es közötti játék után olyan 3-as szintűt nyújtott a félidő további részében. Egyre inkább elbizonytalanodva, egy idő után szinte mninden labdát elszórva.

Az első félidőben feltűnt még, hogy Németh Krisztián a sérülése és az emiatti fizikai felkészületlensége ellenére mennyire ambíciózusan és lelkesen tolja, Mezei viszont,a ki szintén kihagyott edzéseket, mennyire hatástalan.

Bognár mester le is kapta őket - mármint Stiebert és Mezeit - és a második félidőben már élesebbek is lettünk. Azzal mentem be a stadionba, hogy megérzésem van: már az első meccsen lesz új fiatal szerelmem. De ezzel azért inkább csak magamat plankoltam. Erre tényleg megtörtént! A Mezei helyére beálló Lehoczky Roland az idei liblingem.

Lehoczky ádáz tekintettel néz.

Húszéves, eddig védőt és védekező középpályást játszott, a Transfermarkt adatbázisában alapvetően középhátvédként szerepel, ehhez képest most kifejezetten előre játszott a középpályán és ő adta a passzt az első, egyébként egészen szép gólunkhoz Futácsnak. A legjobb benne, hogy messziről süt róla a laza önbizalom, kellemesen lágy a labdaérintése, ésszel passzol és menőzésből letűri a zakniját. A varjúlelkű szurkolóink egyik kedvenc károgótémája, hogy szerintük túl kicsik és táposok a középpályásaink - miközben törpékre szabott Barca-stílusú fociról álmodoznak - de Lehoczky 184 centis.

A második félidőben a két jó cserének - Miknyóczki is sokat dobott az összképen a megzuhant Stieber helyén - illetve Kata feljebb tolásának köszönhetően már totálisan uraltuk a helyzetet és megjöttek a gólok is. Az első kifejezetten szép volt. Lehoczky addig huzogatott-cselezgetett az alapvonalnál, míg ki nem szúrta, hogy miközben a pályán minden játékos őt nézi, Futács elszakadt a védőktől, ezek után halál pontosan a lábára ívelt, magányos centerünk meg gyönyörűen bekúrta kapásból.

A tizenegyest a mi szektorunkból nem lehetett látni, de annyira nem tiltakozott egy szegedi sem, hogy azonnal világos volt, hogy csak jogos lehet. Lőhettünk volna még egy-két gólt a helyzetek alapján, de még nem vagyunk a csúcson - miért is lennénk egy hosszú idény első meccsén - így nem lőttünk.

A meccsen többminden történt, mint az legutóbbi kieső szezonunkban 3 hazain együttvéve, de ez a nyomorult, megmagyarázhatatlan, kínos szezon olyan sebeket ejtett a szurkolók lelkében, hogy még a mi szektorunkban is csak a második gól fordította át a hangulatot. Addig sem volt ellenséges persze, de sokkal kevésbé volt lelkes, mint azt a csapat addig is megérdemelte volna.

Bár persze még nem játszottunk jól, ez az idénykezdet minden szempontból rendben volt. Extra öröm, hogy a csapat messze legjobb játékosa, egyben a szurkolótábor legnagyobb kedvence, a nagy visszatérő Németh “Némó” Krisztián láthatóan jókevű, motivált és a korábbi sérülése ellenére majdnem végig tudta játszani. Futács príma volt, végig lelkes és a második félidőben veszélyes is.

Ahhoz képest, hogy Bognár mestert főleg a támadások érdeklik, feltűnt a védelmünk stabilitása. Az is igaz, hogy a Szeged ezt nem tette rettentő nagy próbára. De a varjúk által előszeretettel csipkedett Szépe középen pompásan állta a sarat, párban Nagy Zsomborral, Varjutól nem volt meglepő a megbízható teljesítmény, az új ember Medgyes Sinan pedig masszív volt, előrefelé robbanékony és minden irányban lelkes, meg is éljeneztük a végén rendesen.

A középpályán Bognár Istvánnak lesz jobb meccse is, de amennyire tudta, most is szabta a fazont. Bognár edző jól meccselt és kiválóan cserélt a félidőben, azokat kapva le, akiket kellett. NB2-es szinten biztató, hogy olyan minőségi cseréket tudott behozni, akik lényegében eldöntötték a második félidőt.

Az idény előtt az volt a legfontosabb célom, hogy életemben először eljussak a szép nevű Szentlőrincre, de mivel az a meccs most vasárnap lesz, a második fordulóban, erősen kétséges, hogy lejutok-e. De ha nem, jövök a rákövetkezőre. Amúgy is jönnék, ilyen indítás után pedig ráadásul érdemes is.

Ja, és nem mellesleg 2-1-re nyertünk, itt a jegyzőkönyv:

MTK BUDAPEST–SZEGED-CSANÁD GA 2–1 (0–1)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, vezette: Derdák Marcell (Huszár Balázs, Király Zsolt)

MTK: Balázs – Varju, Szépe, Nagy Zs., Medgyes S. – Kata (Horváth A., 90+2.), Mezei (Lehoczky, a szünetben), Bognár I. – Stieber Z. (Miknyóczki, a szünetben), Futács (Kovács Mátyás, 75.), Németh K. (Barkóczi, 89.). Szakmai igazgató: Bognár György

SZEGED: Molnár F. T. – Ódor, Temesvári, Szilágyi Z., Kővári (Bitó, 74.) – Gajdos, Sipos Sz., Simon Á. (Farkas A., 86.), Pintér Á. (Dobos Á., 64.) – Szatmári L. (Szakály D., 64.) – Bíró B. (Haruna, 64.). Vezetőedző: Alekszandar Sztevanovics

Gólszerző: Futács (61., 67. – a másodikat 11-esből), ill. Temesvári (34.)