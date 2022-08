Kétmilliárd forintos meccset bukott az FTC, nem jutott tovább a BL rájátszásába

Elbukott a BL selejtezők harmadik selejtezőkörében a Ferencváros, amely így az Európa Liga rájátszásában folytathatja, ahol a csoportkörbe jutás a tét.

Zachariassen térden, a Ferencváros elbukott a BL selejtezőjében. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A Ferencváros kedvező helyzetből várta az azeri Qarabag elleni meccset, mert az odavágón, idegenben 1:1-es döntetlent ért el. De most rosszul kezdődött a meccs, az azeriek második lehetőségükből, már a hetedik percben vezetést szereztek. Az első félidőben aztán a Ferencvárosnak több egyenlítési lehetősége is volt, Mehemmedeliyev, az azeri kapus többször is bravúrral hárított. A második félidő elején, az 54. percben aztán a kapujából messze kifutva ő indította azt a támadást, aminek a végén Ibrahim Wadji közelről megduplázta a Qarabag előnyét.

Ezután mindkét oldalon adódtak helyzetek, Dibusznak egy ferencvárosi lábon megpattanó lövést kellett bravúrral kitolnia az alsó sarokból, Mehemmedeliyev többször látványos robinzonádokat mutatott be. Az FTC nem tudott fölénybe kerülni, az azeriek pedig nem húzódtak vissza bekkelni. Olyannyira nem, hogy a 78.percben az azeriek kipasszolták a Ferencváros egész csapatát, a szép akció végén újra Wadji lőtt, ezúttal nagy gólt.

Traoré a 85. percben szépített, az ötös bal sarkáról vágta be a bal felsőbe Marquinhos passzát. A Ferencváros ezután próbált még hajrázni, a ráadás öt percében be is szorították az azerieket. De az utolsó passzok többnyire pontatlanok voltak, a legnagyobb helyzetük egy gyenge, rosszul helyezett fejes volt, amit Mehemmedeliyev könnyedén megfogott.

A vereség presztízs- mellett komoly anyagi veszteséget is jelent a Ferencvárosnak, amely így két milliárd forint biztos bevételtől esett el - az UEFA ötmillió euróval jutalmazza a BL rájátszásába, a csoportkör előtti utolsó selejtezőkörbe bejutó csapatokat. A vereséggel azonban nem ért véget a Ferencváros európai kupaszezonja, a jövő héten az Európa Liga rájátszásában folytathatják, ahol a tét az Európa Liga csoportkörébe jutás.

Bajnokok Ligája 3. selejtezőkör:

Ferencváros - Qarabag 1:3

Gólszerzők: Zoubir (7'), Wadji (54'm 78'), illetve Traoré (85')

Ferencváros: Dibusz - Botka, Kovačević (Knoester), Theladner, Ćivić - Esiti (Vécsei), Laidouni - Zachariassen, Nguen, Traoré - Boli (Mmaee)

Qarabag: Mehemmedeliyev - Vešović, Mustafazada, Guseynov, Bayramov - Qarayev (Romao), Kady, Janković (Almeida) - Sheydayev, Wadji (Owusu), Zoubir (Andrade)