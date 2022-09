Újpest volt fideszes polgármestere szerint azért sem megy pénz az újpesti fociba, mert korábban tüntettek ellene az ultrák

Megsemmisítő vereséget szenvedett vasárnap az Újpest otthon a Ferencvárostól. A 0-6 feldúlta a IV. kerület volt polgármesterét, Wintermantel Zsoltot is: „Takarodjon Újpestről mindenki, aki ez a jelenlegi helyzetet okozta!” - üzente a fideszes politikus. (A 2010. 09. 11.-es utalás arra vonatkozik, hogy 12 éve még az Újpest verte 6-0-ra a Fradit.)

Wintermantel szokásához híven itt nem állt meg, és elővette személyes sérelmeit. Először megkérdezte kommentben, hogy most „Hol vannak, akik engem tettek felelőssé, annó? Most nem skandálnak?”

Aztán amikor megkérdezték tőle, hogy miért van az, hogy minden magyar fociklub úszik a pénzben, leszámítva az Újpestet, megválaszolta ezt is:

„Például nem kellett volna az újpesti polgármester ellen tüntetni a jobbikos potentát által megvezetett újpesti ultráknak.”

Fotó: Gabor Miklosi

A kerületnek eddig három polgármestere volt, Derce Tamás 1990 és 2010 között, Wintermantel 2010-19 között és most a momentumos Déri Tibor. Vagyis Wintermantel itt magára utalt újpesti polgármesterként, aki ellen tüntettek, ezek szerint súlyos következményekkel.



Az újpesti klub egyébként tényleg fura szerzet az NB I-ben. Tíz éve a belga Roderick Duchatelet kezében van. Az Újpestnek - a többi csapathoz hasonló - NER-esítésére többször is tettek már kísérletet, Duchatelet nem is csinál titkot abból, hogy megfelelő ajánlat esetén eladja a klubot, de legutóbb most nyáron derült ki, hogy a vevőjelölt - az aláírt szerződés ellenére - mégsem tudta összegyűjteni a hírek szerint 7 milliárdos árat.