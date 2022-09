Bombagólt lőtt Szoboszlai a Dortmundnak

Pocsékul kezdte az idényt a három magyar válogatottat is foglalkoztató RB Leipzig, edzőt is váltottak, Marco Rose a Dortmund ellen mutatkozott be a kispadon.

Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik is kezdő, utóbbi kettő főszereplő is volt. A Leipzig első gólját Orbán szerezte Szoboszlai szögletéből fejjel.

Aztán jött a 45. perc és ez a rakéta Szoboszlaitól.

A szünetben a Leipzig 2-0-ra vezetett.