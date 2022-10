Balkáni útvonalon juthat ki az Európa-bajnokságra a magyar válogatott

Szerbiával, Montenegróval, Bulgáriával és Litvániával került egy csoportba a magyar válogatott a 2024-es, németországi Európa-bajnokság selejtezőjében.

Először fordult elő, hogy a magyar válogatott - a parádés Nemzetek Ligája szereplésnek köszönhetően - az első kalapból várta a sorsolást. Vagyis a papíron legerősebb csapatokat elkerültük.

A sorsolás előtt Marco Rossi szövetségi kapitány azt nyilatkozta a molcsapat.hu-nak, hogy „fatalista vagyok, jöjjön, aminek jönnie kell. Nem szeretnék se álom-, se halálcsoportokról beszélni, mert az eddigi szereplésünkkel is bizonyítottuk, hogy a sikerek és a kudarcok ugyanúgy tőlünk függnek”.

Annyit azért megjegyezett, hogy nem szeretne a Nemzetek Ligájában oda-vissza legyőzött Anglia ellen játszani, „mert olyanok lennének ellenünk, mint egy felbőszült bika. Biztos vagyok benne, hogy nagyon szeretnék megtorolni a becsületükön ejtett csorbát, és nagyon agresszívan nekünk rontanának mindkét meccsen.” Ez a kívánsága teljesült, az angolok az olaszokkal kerültek egy csoportba.

A csoportellenfeleink közül csak a szerbek jutottak ki az idei világbajnokságra, Portugáliát megelőzve. Az előző Európa-bajnokságon ugyanakkor ebből az ötösből csak a magyar válogatott volt ott. A szerbek a pótselejtezőben 11-esekkel kaptak ki a skótoktól. Bulgáriát pedig a 2020-as Európa-bajnokság pótselejtezőjén éppen a magyar csapat verte meg 3-1-re.

Szerbiával 2020 óta három meccset is játszottunk, a Nemzetek Ligájában Belgrádban nyertünk, itthon 1-1 volt. Barátságos meccsen ugyanakkor nyertek idén Budapesten 1-0-ra.

53 válogatott pályázik a 23 helyre. (Németország házigazdaként selejtező nélkül résztvevő, Oroszországot a háború miatt kizárták.) A selejtezők jövő márciusban kezdődnek, novemberig tartanak, a csoportok első két helyezettje jut tovább.



Fennmarad még 3 hely, ezekért pótselejtezőket rendeznek 2024 márciusában. A magyar válogatott kétszer is így jutott ki az Európa-bajnokságra. Ha a selejtezőből nem jutnának tovább, a Nemzetek Ligája szereplés miatt erre a kiskapura most is jó esély lenne.

Ezek voltak a kalapok:

1. kalap: Hollandia, Horvátország, Spanyolország, Olaszország, Dánia, Portugália, Belgium, Magyarország, Svájc, Lengyelország

2. kalap: Franciaország, Ausztria, Csehország, Anglia, Wales, Izrael, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Skócia, Finnország

3. kalap: Ukrajna, Izland, Norvégia, Szlovénia, Írország, Albánia, Montenegró, Románia, Svédország, Örményország

4. kalap: Grúzia, Görögország, Törökország, Kazahsztán, Luxemburg, Azerbajdzsán, Koszovó, Bulgária, Feröer-szigetek, Észak-Macedónia

5. kalap: Szlovákia, Észak-Írország, Ciprus, Fehéroroszország, Litvánia, Gibraltár, Észtország, Lettország, Moldova, Málta

6. kalap: Andorra, San Marino, Liechtenstein

És ezek lettek a csoportok:

A csoport: Spanyolország, Skócia, Norvégia, Grúzia, Ciprus

B csoport: Hollandia, Franciaország, Írország, Görögország, Gibraltár



C csoport: Olaszország, Anglia, Ukrajna, Észak-Macedónia, Málta



D csoport: Horvátország, Wales, Örményország, Törökország, Lettország



E csoport: Lengyelország, Csehország, Albánia, Feröer, Moldova



F csoport: Belgium, Ausztria, Svédország, Azerbajdzsán, Észtország



G csoport: MAGYARORSZÁG, Szerbia, Montenegró, Bulgária, Litvánia



H csoport: Dánia, Finnország, Szlovénia, Kazahsztán, Észak-Írország, San Marino



I csoport: Svájc, Izrael, Románia, Koszovó, Fehéroroszország, Andorra



J csoport: Portugália, Bosznia-Hercegovina, Izland, Luxemburg, Szlovákia, Lieschtenstein