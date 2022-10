Véber György: Aki ismer, tudja, együtt élek a mérkőzéssel

Hétfőn derült ki, hogy október 1-én Véber György az MTK U19-es csapata elleni, 1-1-re végződő meccsen így szidta a saját, U19-es, újpesti játékosait:

„Kurva életbe, előzd már meg, kerüld ki körbe, bazdmeg! Beleül az öledbe! Ez nem igaz, hogy nem jössz rá, egy hónapja ugatom! Bravó, Goldi! Egyszerűbb, ha rúgsz egy öngólt minden meccsen. Buta fasz! Basszájba az összes a kurva anyját! Neked eszed annyi van bazdmeg, mint annak a bábúnak ott, vitted ki a raktárba, bazdmeg! A faszomba kerültök ti ide, bazdmeg, Újpestre, ilyen tudással. Vak gecik gyülekezete, bazdmeg! Goldballba meg ott kéne a faszomba tudja, hol lennetek. Falutokba, bazdmeg… Senkiháziak…”

Az M4 Sport azt írja, az MLSZ fegyelmi eljárást indított, az Újpest közölte, hogy Véber György érdemei játékosként és edzőként vitathatatlanok, szakmai tudása és klubhűsége megkérdőjelezhetetlen, ezért írásbeli figyelmeztetést kap, Véber pedig bocsánatot kért:

„Aki ismer, tudja, együtt élek a mérkőzéssel, ha tehetném, felfutnék a pályára igazgatni a játékosokat. Mivel ezt nem tehetem meg, próbálom őket a pálya széléről instruálni. Ezen a meccsen valahogy semmi nem úgy alakult, ahogy kellett volna, lélektelen futballt játszottunk és sajnos felültem az ellenfél fricskáinak is, így félrevonultam kidühöngeni magam. Őszintén sajnálom, hogy ennyire elragadott a hév, ez nem a pályára való, pláne nem gyerekek előtt. Szeretném, ha ez nem befolyásolná a csapat sorsát, remek srácok, akik szeretnek futballozni és remek eredményeket értek el eddig. Természetesen bármilyen retorziót elfogadok az MLSZ és a klub részéről is, vállalom a következményeket. A szívem továbbra is az Újpesté!”