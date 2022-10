Forronganak az Union Berlin szurkolói, nem értik, mit keresett egy „fasiszta vezető” a stadionjukban

Orbán Viktor kedden meglátogatta Schäfer András válogatott labdarúgót az Union Berlin stadionjában, és erről büszkén posztolt is közösségi oldalain.

A klub szurkolói felbőszültek, amiért „kirekesztő és rasszista” politikust engedtek a klubszékház közelébe.

Az Union vezetése azzal védekezik, hogy az elnökük nem találkozott és nem kezelt Orbánnal, a látogatás magánjellegű volt, éppcsak kinyitották a kaput a miniszterelnök előtt.

Az eset a német sajtó visszhangjával együtt azt is megmutatja, hogy hol tart a magyar miniszterelnök „civil” megítélése külföldön.

Csütörtök este a Malmöt fogadja az Union Berlin csapata az Európa Liga csoportkörének negyedik játéknapján. Muszáj lenne győzniük a németeknek ahhoz, hogy megőrizzék az esélyüket a továbbjutásra, mert 6 pont a hátrányuk a D csoportban a belga Saint-Gilloise és 3 a portugál Bragával szemben.

A sorsdöntő meccs előtt tartott szerdai sajtótájékoztató fő témája mégsem a találkozó, hanem egy váratlan keddi látogatás volt. Orbán Viktor magyar miniszterelnök látogatása Köpenickben, a csapat arénájában, a Stadion An der Alten Förstereiben és a klub székházában.

A miniszterelnök Facebook- és Instagram-oldalán büszkélkedett el azzal, hogy fogadta őt Schäfer András, a Bundesligát vezető csapat középpályása, aki januárban igazolt Berlinbe. A játékos a klub egyik páholyában találkozott Orbánnal, akinek dedikált mezt adott ajándékba. Ha lehet hinni a miniszterelnöknek, a relikvia a Puskás Akadémia egyik falát díszíti majd a jövőben.



Fotó: Orbán Viktor FB

„Hivatalos felkérést kaptunk a magyar nagykövetségtől, amiben találkozót kezdeményeztek a játékossal. A találkozónak, amely magántermészetű volt, helyt adtunk, de a klubvezetés nem találkozott a miniszterelnökkel” – válaszolta kérdésre a klub kommunikációs vezetője, Christian Arbeit, aki úgy szabadult volna a témától, mint a forró krumplitól.

Arbeit hangsúlyozta, hogy a klubvezetés más képviselője sem volt ott a találkozón – ő maga és Michael Parensen technikai igazgató is csupán azért, mert

„azt mégsem mondhatjuk, hogy menjetek előre, az ajtó nyitva van, kövessétek a nyilakat a padlón”

- mintha arról is magyarázatot kellene adnia, hogy fizikailag érintkezett Orbánnal. „Csak szabaddá tették számára a teret” - így a meglehetősen elhatárolódó hangulatú hivatalos közlés:

A beszélgetést, ami a miniszterelnök és a játékos között zajlott, nem értették, mondta Arbeit, mert az magyarul zajlott, csak ültek az asztalnál néma csendben, amíg a miniszterelnök nem végzett a kérdéseivel.



Miután megkérdezték Arbeittől, miként fér össze egy „rasszista autokrata” a klub értékeivel, határozottan jelezte, hogy innentől inkább visszatérne a beszélgetés erejére és csak a Malmö elleni meccsről beszélgetne. A tájékoztatóra hivatalos Urs Fischer vezetőedző és Rani Khedira, a csapat játékosa is inkább maga elé meredt, és érthető módon csak a mérkőzésről kívánt nyilatkozni.

Váratlan látogatás

Orbán Viktor kedd délben érkezett kíséretével a stadionhoz és nagyjából egy órát töltött el a játékos társaságában. A klub közléséből az derül ki, hogy alig néhány órával a találkozó előtt értesültek az igényről, és meglepte őket a helyzet.

Az Union nem járult hozzá, hogy a média anyagokat készítsen a találkozóról, és az egyesület honlapján sem jelentek meg hivatalos tartalmak a látogatásról. Schäfer sem posztolt a találkozóról sem a Twitter-oldalán, sem az Instagramon.

Egyedül a magyar miniszterelnök Facebook-oldala számolt be a vizitről:

A rivális klubok szurkolói is szóvá tették az esetet, de főleg az Union berkein belül lett ügy a látogatásból.

A klub egyik legolvasottabb szurkolói blogja, a Textilvergehen friss posztjában fasisztának nevezik a magyar miniszterelnököt.

Felemlegetik a klubvezetésnek, hogy közreműködésükkel Orbán a klub címerét propagandacélokra használja fel. De a Twitter is tele van a hasonló hangulatú, fasisztázós bejegyzésekkel:

A fasiszta a leggyakoribb jelző, amit a magyar miniszterelnök a szurkolóktól kiérdemelt:

A visszafogottabbak beérik azzal, hogy „takarodj”:

Az Union hagyományosan a kelet-berlini munkásosztály csapata, igaz, mióta az elmúlt években sikert sikerre halmoz, és a harmadosztályból a Bundesliga élére verekedte magát, sok kritika éri a vezetést, mert nincs tekintettel a klub hagyományos értékeire. Vagy legalábbis mást értenek hagyomány alatt. Így például az elmúlt időszakban botrány kerekedett abból, hogy állítólag a klub akadémiáján negatívan diszkriminálják a bevándorló hátterű fiatal játékosokat.

A legelkötelezettebb szurkolóknak a sikerek dacára is ambivalens a viszonyuk az elnök Dirk Zinglerhez, aki januárban kijelentette, hogy az Union sosem fog genderizálódni, és náluk nem árulnak majd vegán kolbászt a tribünön. (Ez a „genderizálódás” elsősorban nyelvi formulát jelent a németeknél, nem identitáskérdést.) De Németországban ez a konzervativizmus még mindig messze van attól, amit Orbán képvisel.

A szurkolók nem Schäferre mérgesek: úgy látják, a játékos aligha térhetett ki a találkozó elől, még ha szándékában állt is volna. Sokkal inkább a sumákoló klubvezetés zavarja őket, amely nem vállal felelősséget döntéseiért, és csak beszél az értékekről, de nem cselekszik. Orbán ráadásul nem akárhol pózolt a tribünön, emelik ki, hanem a 78-as számú boxban – onnan, ahonnan az elnök Dirk Zingler is nézi a meccseket.



Hogy mennyire foglalkoztatja az ügy a szurkolókat, azt jelzi, hogy a 444-nél is érdeklődtek arról, vajon mi lehetett célja Orbánnak a látogatással. A Grenzenlos Eisern szurkolói csoport egyik tagja, hangsúlyozva hogy nem a teljes alakulat véleményét mondja, arról beszélt, nem annyira a politika összekapcsolódása zavarja a szurkolók döntő részét, és nem is feltétlenül a mereven konzervatív nézetekkel van gondjuk.

Hanem kifejezetten Orbánnal: a magyar miniszterelnök a többség számára vállalhatatlan Németországban mindazon anti-demokratikus cimkék miatt, amiket az évek során politikájával magára aggatott.

A futballvilág különösen érzékeny a szimbólumokra, és a szurkolók nehezen emésztik meg, hogy Orbán az ő színeikben és az ő szentélyükben pózol.

Maszatolás

A sajtóban megjelent cikkek is az Union lapítását emelik ki, ráadásul nem kerületi vagy sportlapokról van szó, hanem a legbefolyásosabb német újságokról. A Spiegel sportrovatának szerkesztője, Peter Ahrens így írt az esetről:

„Egy Bundesliga-klub aligha mondhat nemet, ha egy másik ország kormányfője meg kívánja látogatni a létesítményét. Az diplomáciai zavarokhoz vezethetett volna. A tény azonban, hogy egy magát értékközpontúnak tartó klub kommentár nélkül enged pózolni a díszpáholyban valakit, aki lábbal tiporja közös értékeit, felvet kérdéseket.” Ahrensnak lett volna ötlete a helyzet feloldására, cikke végén így fogalmaz:

„Az Union ragaszkodik a munkáskultúra hagyományait őrző, az elesettekért szívvel-lélekkel küzdő klub képéhez. Orbán Viktornak nincs szíve az elesettekhez.”

(...)

„Meg lehetett volna ezt akadályozni diplomáciai galiba nélkül is – mondjuk szivárványos zászlókkal körbeölelni a stadiont, arra köztudottan allergiás. A tavalyi Európa-bajnokságon is inkább lemondta a müncheni látogatását azután, hogy felmerült, szivárványszínekkel világítják ki az Allianz Arenát” - írja utolsó bekezdései egyikében a Spiegel kommentátora. De kritizálta a klub döntését a német újságíró-szövetség elnöke, Jörg Reichelt és a felháborodásról cikkezett a Tageszeitung és a Frankfurter Allgemeine Zeitung is, kiemelve, hogy a klub végeredményben megvédte döntését az ügyben.

Az ártatlannak látszó látogatásból senki nem jött ki nagyon jól a miniszterelnökön kívül, aki megtudhatott néhány unionos műhelytitkot, és egy relikviával gazdagabban térhetett haza. Ellenben kellemetlen helyzetbe került a klub vezetése, a szurkolók forronganak, és a játékost is meg-megtalálták szurkolói legutóbbi Twitter-bejegyzése alatt, amiben éppen az ő kitartásukat méltatta: