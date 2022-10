Mi történt az Új Generációval, hogyan, melyik drapijuk égett el, és meg kell-e szűnnie az ultracsoportnak?

Múlt csütörtökön a Ferencváros (az idegenbeli 1-4-es vereség után) 2-1-re legyőzte a vendég Crvena zvezdát a labdarúgó Európa-liga csoportkörének negyedik fordulójában. De a legérdekesebb dolog nem a pályán zajlott, habár az sem volt semmi, amikor egy tűzoltónak kellett kimenekítenie a fűről egy pirotechnikai eszközt.

Pirotechnikai eszközt visz le a pályáról egy tűzoltó a labdarúgó Európa-liga csoportkörének 4. fordulójában játszott Ferencváros-Crvena zvezda meccsen a Groupama Arénában 2022. október 13-án. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A nagy sztori ezúttal is a nézőtéren történt: a Crvena Zvezda ultrái ellopták és elégették az Új Generáció zászlóját. (Az utóbbi szervezet nem a néhai SZDSZ egykori, Gusztos Péter-féle ifjúsági tagozata, hanem az az ultracsoport, aminek öt éve még a kormánypárti Ripost is nekiment, miután a Fradi stadionjába sok év után visszaengedett keménymag rögtön az első meccs szünetében súlyosan összeverte a kubatovistának tartott Halhatatlanok szurkolói csoport vezetőjét, roppant kellemetlen helyzetbe hozva Kubatov Gábor klubigazgatót.) A zászlóégetésről videó is készült:

Az incidensről a legfőbb Fradi-szurkolói oldal, a Fradimob így számolt be:

„Egy zászló története. A Tábor egyik csoportjának zászlóját felgyújtották a Zvezda szurkolói. A zászlót az FTC-Debrecen meccs után szerezték meg. Osztrák papírokkal belépőt vettek páran a mérkőzésre, a tömegben elvegyülve figyelték, hogy kik viszik haza a zászlókat. Mint a hiénák, kiválasztották a leggyengébbet, az Új Generáció idegenbeli (tehát nem fő-zászló) zászlóját egy apa és fiatalkorú fia vitték haza. Őket támadták meg és vették el a zászlót. Azonnal elkezdődött a keresés, a Zvezda ekkor még tagadta, hogy közük lenne az elvételhez, ezért más külföldi csoportok is képbe kerültek. Ahogy érkezett a mérkőzés napja, és lett több, 3-5 fős csoportokban, de inkognitóban, Zvezda és Delije jelzés nélküli ruhákban érkező szerb, a Zvezda felvállalta a zászló megszerzését. Az Új Generáció a megfelelő csatornákon keresztül jelezte a Zvezdának, hogy a zászlóért megküzdene, korrekt erdei találkozót ajánlottak. A Zvezda azonban a »balkáni stílusra« hivatkozva ezt visszautasította. A mérkőzés előtti napon és a mérkőzés napján hiába ment a vadászat, futottak a Zvezdások, a stadionban a zászlót felgyújtották. Az íratlan szabályok szerint, ha egy csoport elbukja a zászlóját, akkor az megszűnik. Megértjük az erdőben örök vesztes dózsások örömét, látjuk frappáns képeiket, amire majd pár vicces erdei videóval reagálunk is, azonban -bár hibáztak- a csoport nem a fő-zászlót bukta, és nem harcban. Reméljük folytatják. Voltunk. Vagyunk. Leszünk.”

Azoknak, akik kevésbé járatosak az ultrák világában, az újpesti riválisoknak emlegetett „erdei találkozó” az 1990-es években Lengyelországból indult, szurkolói szabadidős tevékenységre, az ustawkára vonatkozik: ilyenkor két rivális szurkolói csoport találkozik – jellemzően elhagyatott területen –, és megpróbálják összeverni egymást, amíg egyértelmű lesz, kik győztek. Például így:

De ennél sokkal érdekesebb a mostani történetben az ultrák közötti – az A Pál utcai fiúk világát vagy a Capture the Flag-játékot idéző – háború, amiben a jól megtermett szurkolók egymás zászlóiért szó szerint vérre menő harcot folytatnak.

A poszt alapján a félalvilági (mármint tényleg: még csapatfotókon is sokan kényesen ügyelnek arra, hogy mindenképpen felismerhetetlen legyen az arcuk) ultrák íratlan becsületkódexe szerint „ha egy csoport elbukja a zászlóját, akkor az megszűnik”. Csakhogy az Új Generáció szerint nem ez történt, ugyanis a korábbi, NB I.-es meccsen titkosszolgálati akciókat idéző módszerekkel, profin és kíméletlenül elrabolt zászló – amit valamiért egy apuka és a kisfia őrzött – nem a fő zászló volt, hanem csak egy sokkal kevésbé értékes, idegenbeli meccsekre hordott alzászlóról van szó.

Hogy ez azt jelenti-e, hogy az ezek szerint a megszűnést szerencsésen elkerülő csoport továbbra is utazhat idegenbe is, azt az íratlan szabályok ismerete nélkül nehéz megállapítani. Az viszont mindenesetre érdekes, hogy a felvételek alapján az Új Generáció alzászlója pontosan úgy néz ki, mint a hazai meccsekre is kihordott – az nb1.hu fotójának bal alsó sarkában is látható – főzászló, vélhetően legalábbis azzal szoktak pózolni az ultrák:

Forrás: Új Generáció

Megkerestük Kubatov Gábort, hogy megtudjuk, lesz-e következménye, hogy a Crvena Zvezda ultrái be tudtak vinni és fel tudtak gyújtani a Groupama Arénában egy Fradi-közeli zászlót, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

A témában jártas fórumozók mindenesetre az Indexfórum vonatkozó topicjában pró és kontra is igyekeznek értelmezni a történteket:

„A drapi elvétel nektek mint érintett fél cigány munka, egy kívülállónak meg mester munka....Eljönnek Magyarországra, bemennek a stadionba, röhögnek hogy milyen madarak vagytok, hogy hurcoljátok a drapit, a stadionhoz közeli kocsma mögött megszerzik. Majd Kubatov szponzorotok minden erőlködése ellenére simán beviszik és felgyújtják. Itt annyit kellene mondanotok, megtörtént megpróbálunk revansot venni.....de nem ti maszatoltok és nevetségesé váltok.”

„Itt a hazai langyos vízben mindenki elkényelmesedett, de ezek után simán el tudom képzelni, hogy ezen felbátorodva szlovák, vagy akár román csoportok is kedvet kapnak, hogy kocsikázzanak egyet és egy sima hazai meccsen megpróbáljanak lesből behúzni 1-2 magyar csoport drapit, hogy utána lehessen hooligans.cz-n mongolozva villogni. Slovannál, Steaua-nál is van 20-30 tökös gyerek, de akár a delije és kedvet kaphat repetára, marha kínos lenne elfüstölve látni egy CB, Fidelity, vagy egy RBD drapit. Nemzetközi szinten olyanok kezdünk lenni kb., mint hazai viszonylatban a nyíregyháziak, akikre mindenki vadászik, mert egy időben túl nagy volt a mellény.”

„luzerek vagytok. szaladtok belgradban, itthon meg eg a drapitok. alljatok profi boxolonak, ha szervezett harcot akartok, de huluganizmusrol ti ne okoskodjatok. kiskakasok a szemetdombon...”

„igen, a nyugdíjas ug-tag sétált haza békésen a kisfiával és a nagymamájával, amikor 50 delijés késekkel és kalasnyikovokkal rájuk támadt. tök mindegy, hogy ki és mikor vette el a drapit. az elvileg legfaszább magyar huligáncsoporttól lett elvéve majd a saját stadionjában elégetve. ennyi.”

„A Fradi kurvára elkényelmesedett, Mezőkövesdek és Kisvárdák ellen nem lehet felkészülni egy ilyen színtő brigádra. Az Újpest eltűnése teljesen érthető tíz év alatt a hátországot bevonzó klub leépült teljesen, a 15-20 év közöttiek amiből a következő brigád lehetne elhagyták a klubot a sikertelenség miatt, ha nincsenek »tömegek« akkor megfelelő létszámú huligán sem lesz. Ami a Fradi esetében visszatetsző, hogy mindig jönnek a képek hogy 30-50 ember bolyong és keresi az üres városban az ellent. A szerbek szerda este a Ludovikánál parádéztak maximum a taxik dudáltak rájuk.”

Ferencvárosi szurkolók a labdarúgó Európa-liga csoportkörének negyedik fordulójában játszott Ferencváros-Crvena zvezda meccsen a Groupama Arénában 2022. október 13-án. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A Ferencváros jövő héten az ötödik fordulóban a francia AS Monacót fogadja. Az Új Generáció minden jel szerint ott lesz. Van. Volt.

(A cím feletti fotót Illyés Tibor készítette az MTI-nek, rajta szerb szurkolók láthatók az FTC-Crvena zvezda meccsen a Groupama Arénában 2022. október 13-án.)