Nincs annál jobb, mint amikor a felcsúti stadionban elmegy az áram

A Fradi látogatott Felcsútra szombaton, de a bajnoki meccs második félideje negyedórás késéssel indult, mert a Pancho Aréna reflektorai elszállták a szünetben.

A Fradi-szurkolók a tök sötétben magukat feltalálva rákezdtek a helyben költött „igenis van rezsicsökkentés” dalra.

Ennél már csak az volt jobb, amikor 2018 augusztusban szintén a Fradi volt a vendég Felcsúton, a házigazda nem a Puskás Akadémia, hanem a készülő stadionja miatt albérletbe kényszerülő Fehérvár volt. Akkor is elment a villany, a fehérvári szurkolók pedig azt kezdték énekelni, hogy „Mészáros, hol van a villany, Mészáros, hol van a villany, hol van a villany?” Aztán meg is válaszolták: „Ezt is elloptad, ezt is elloptad”.

A Fradi amúgy 4-2-re nyert a Felcsút ellen.