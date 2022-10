Az MLSZ közleményben magyarázza, hogy miért tiltották el egy hónapra a Honvéd-szurkolók huhogásán felháborodó zalaegerszegi edzőt

Közleményben igyekszik elmagyarázni a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy miért tiltotta el egy hónapra „a labdarúgással kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől” a Zalaegerszeg edzőjét, Ricardo Monizt, aki felháborodott a Honvéd-szurkolók rasszista megnyilvánulásán. A tájékoztató azután jelent meg, hogy mi is részletesen fogalkoztunk a szombati esettel.

Monizt a ZTE-Honvéd meccs 55. percében állította ki Bognár Tamás, miután a holland edző a pályára lépve hevesen reklamálni kezdett a bírónál amiatt, hogy a kispesti szurkolók huhogni kezdtek a hazaiak színesbőrű játékosának, Manzingának. Azt, hogy a huhogás megtörtént, még a Honvéd honlapján lévő meccsbeszámoló is elismerte, a kispesti klub meg is jegyezte az írásban, hogy „a Budapest Honvéd - ahogyen eddig is tette - elhatárolódik a rasszizmus minde formájától, egyértelmű számunkra is, hogy a gyűlöletnek nincs helye a futballpályákon”. Tennivalója ebben bőven lenne a kispesti klubnak, a szurkolók rasszista megnyilvánulása miatt (is) az elmúlt években többször is kisebb büntetéseket kapott a Honvéd.

Miután a bíró nem a rasszista szurkolók, hanem a pályán reklamáló Moniz ellen hozott szankciót, a holland edző lehívta a pályáról a játékosait. Csak azért nem vonultak az öltözőbe, mert a ZTE sportigazgatója meggyőzte őket, hogy menjenek vissza a pályára, különben pontlevonással büntetik a csapatot.

Visszamentek, a meccset befejezték, Monizt pedig kedden egy villámgyors döntéssel az MLSZ egy hónapra eltiltotta.

Az MLSZ a közleményben azt írja, hogy „mindenekelőtt szükséges újra leszögezni, hogy rasszista megnyilvánulásoknak, azok között a huhogásnak semmi keresnivalója a futballpályákon. Aki így nyilvánul meg, annak nincs helye a labdarúgást szeretők közösségében. Ahogy az MLSZ erről nyilatkozott, minden diszkriminatív esetben eljárás indul, és ezek végeztével, amennyiben bebizonyosodik a tett, a szabályok szerinti súlyos büntetésre kell számítani” Arra nem tértek ki - pedig erről külön küldtünk kérdést is a szövetségnek -, hogy bíró a huhogás miatt miért nem szakította félbe a meccset, amire lehetősége lett volna a szabályok szerint.

Ricardo Moniz (balra) Bognár Tamás bíróval egyeztet a kiállítása utána

Moniz eltiltásáról azt írják, hogy a holland „a vezetőedző a mérkőzés folyamán berohant a játéktérre. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a játékosokon kívül senki, így a vezetőedző sem léphet a mérkőzés közben a játéktérre, semmilyen indokkal. A játékvezető ezért piros lapot adott Ricardo Moniznak. Általánosan a fegyelmi szabályzat 1 mérkőzésre szóló eltiltást ír elő az ilyen esetben”.

Hogy mégis akkor miért kapott egy hónapos eltiltást? Mert a vezetőedző a kiállítása után a játékosait felszólította a pálya elhagyására. „Aki csapatát lehívja a pályáról, és ezzel szünetelteti a mérkőzést, fegyelmi vétséget követ el, amely a világ minden országában súlyosnak minősül. Ezt a Fegyelmi Szabályzat 19.§ szabályozza (Mérkőzés kezdésének megtagadása, levonulás a játéktérről), és egy hónaptól két évig tartó büntetéssel jár.

AZ MLSZ szerint „Ricardo Moniz tettét követően a fegyelmi bizottság, tekintettel arra, hogy első esetben fordult elő, és remélhetően a jövőben nem ismétlődik az eset, a legenyhébb kiszabható szankciót alkalmazta”. (A feldúlt Moniz szombaton azt mondta, hogy már a hétközi kupameccsen is huhogtak a játékosára, „az ilyen majmos gúnyolódásnak, rasszista megjegyzéseknek nincs helye a pályán.)

Az MLSZ megerősítette, amit már korábban is bejelentett, hogy a ZTE és a Honvéd elleni is fegyelmi eljárást indított. A zalaegerszegiek esetében a szurkolók megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása miatt (vélhetően arra gondolnak, hogy a felvételen is hallható, ahogy Moniz kiállítása után zúgott a buzi, MLSZ és a kispesti cigányok, basszátok, az anyátok). A Honvéd esetében a fegyelmi eljárás a megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása mellett rasszista megnyilvánulást is vizsgál.

„A szövetség minden olyan játékost, sportszakembert és szurkolót a támogatásáról biztosít, akit egy futballmérkőzés során származása, bőrszíne vagy vallási hovatartozása miatt ért sérelem. Minden ilyen esetben megindul a fegyelmi eljárás. Bízunk abban, hogy a klubok szélesebb körben csatlakoznak a rasszista módon megnyilvánuló szurkolók kiszűréséhez, megvédve ezzel saját klubjuk és a magyar labdarúgás közösségének értékeit” - írja az MLSZ.