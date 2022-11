Zártkapus büntetést kapott a Honvéd a szurkolói huhogása miatt

Megbüntette a Honvédot a Magyar Labdarúgó Szövetség az október 22-i Zalaegerszeg-Honvéd meccsen történt botrány miatt. A Honvéd egy meccset zárt kapuk mögött, nézők nélkül lesz kénytelen lejátszani. (Hogy mikor, azt még nem tudni, mert az ítélet nem jogerős, így a november 10-i Honvéd–Vasas és a november 13-i Honvéd–Ferencváros mérkőzésen ott lehetnek a nézők.)

A kispesti klub pénzbüntetést is kapott. Ennek összege az MLSZ közelményéből nem derül ki, a klub azt írja, hogy többmilliós büntetést kaptak.

A meccsen percekig állt a játék, mert a kispest szurkolók huhogtak a zalaegerszegiek színesbőrű játékosára, Manzingára. A rasszista inzultus miatt a ZTE edzője, a holland Moniz előbb a bírónál reklamált a pályára lépve, miután pedig Bognár Tamás kiállította, lehívta a csapatát a pályáról. Pár perc után aztán visszatértek a zalaiak a pályára, mert a sportigazgató nem akart megkockáztatni pontlevonást.

A tiltakozó Moniz edzőt egy hónapra eltiltották, ez - mint arra az MLSZ külön felhívta a figyelmet - a szabályok szerint a legkisebb mértékű büntetés abban az esetben, ha valaki lehívja a pályáról a csapatát, és ezzel szünetelteti a mérkőzést.

A Honvéd esetében azért a viszonylag súlyos büntetés, mert „a sportszervezettel szemben szurkolóinak rasszista megnyilvánulása miatt ebben a bajnoki évben már hozott jogerős határozatot”. Az MLSZ a Vasas-Honvéd meccs miatt szabott ki büntetést szeptember elején a kispestiekre rasszista megnyilvánulás, megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása, az ellenfél játékosára sértő kifejezés használata, pirotechnikai eszközök használata miatt. A pénzbüntetést 6,7 millió volt akkor és a stadion 30 szektora közül egyet nem nyithattak meg a Kecskemét elleni szeptemberi meccsen. (A Honvédot az elmúlt években is rendszeresen büntették szurkolói rasszista megnyilvánulása miatt.)

A botrányos ZTE-Honvéd meccs miatt az MLSZ eredetileg nemcsak a Honvéd, hanem a Zalaegerszeg ellen is fegylemi eljárást indított. A zalaegerszegiek esetében a szurkolók megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása miatt (vélhetően arra gondolnak, hogy a tévéfelvételen is hallható, ahogy Moniz kiállítása után zúgott a buzi, MLSZ és a kispesti cigányok, basszátok, az anyátok). A Honvéd esetében a fegyelmi eljárás a megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása mellett rasszista megnyilvánulást is vizsgálták. (Ez volt a huhogás.)

Arról nincs hír, hogy a ZTE-t is megbüntették volna.