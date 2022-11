Gazdag Dániel kihagyta a tizenegyesét, a Philadelphia kikapott az amerikai focibajnokság nagydöntőjében

Lejátszották az egyesült államokbeli focibajnokság, az MLS 2022-es szezonjának nagydöntőjét, amelynek egyik csapatában, a Philadelphia Unionban magyar válogatott játékos is érdekelt volt Gazdag Dániel személyében. A vezetést a Los Angeles FC szerezte meg az első félidőben, majd az 59. percben éppen Gazdag egyenlített.

Az események a rendes játékidő utolsó perceiben, majd a hosszabbítás végén pörögtek fel, a Philadelphia kétszer is előnybe került, ám a Los Angeles mindkétszer egyenlített, utoljára a 128. percben, a csereként beállt Garreth Bale révén. A tizenegyesekből a philadelphiaiak egyet sem (!) tudtak berúgni, Gazdag is kihagyta az övét, a Los Angeles-iek ellenben 3-at is értékesítettek, így megnyerték a bajnokságot.

A magyar játékos 30 meccsen 18 gólt lőtt a 2022-es idényben a ligában. (via Nemzeti Sport)