A katariaknál a válogatott sem bizonyította be, hogy nekik kellett adni a vb-rendezést

Elég sok szó esett már arról, hogy Katarnak országként miért nem lett volna szabad odaítélni a labdarúgó világbajnokságot, dehát a FIFA soha nem arról volt híres, hogy határozott nemet mondana a korrupcióra. Infantino FIFA-elnök sem győzött meg mindenkit a szombati nagy monológjával, amiben még az is szóba került, hogy őt a vörös haja miatt csúfolták. A legemlékezetesebb gondolatmenetét pedig egyszerűen ellopta.

A különös döntés miatt ez lett az első téli világbajnokság, ami miatt nem jutott idő az általában több hetes felkészülésre. Így fordulhatott elő, hogy Enner Valencia múlt szombaton még a török bajnokságban lépett pályára a Fenerbahce színeiben a Girenspor ellen, gólt is szerzett, most pedig már Katarnak talált be a vébén.

photo_camera Fotó: JUAN MABROMATA/AFP

Merthogy elindult végre a játék, ami egyrészt azzal a reménnyel kecsegtetett, hogy elfelejti a körülményeket. Apró bökkenő, hogy a világbajnoki rendezéssel Katar megkapta a lehetőséget, hogy részt is vegyen a tornán. Rögtön meg is kapták a nyitómeccset, ami a várakozások szerint minden idők legrosszabb nyitómeccsének ígérkezett. Ez a jóslat tökéletesen bejött.

Elég hamar kiderült, Katarnak a pályán sincs semmi keresnivalója világbajnokságon.

Ha valamiről emlékezetes marad ez a meccs, az az 5. percben történt. Ecuador szerzett egy teljesen szabályosnak tűnő gólt a katari kapus ugrabugrálása után, de utólag érvénytelenítette les miatt a bíró. Mindenki azonnal pénzt és csalást kezdett emlegetni, de kiderült, hogy valóban les volt, éppen a meghökkentően mozgó katari kapus miatt.

photo_camera Fotó: GLYN KIRK/AFP

Olyan osztálykülönbség volt Ecuador ls Katar között, hogy a 16. percben így is megszerezték a vezetést a dél-amerikaiak, egy 11-est harcolt ki és értékesített is Enner Valencia. A 31. percben aztán ugyanő duplázott, az ecuadori gólrekorder szerezte az ország legutóbbi 5 vb-gólját, de ennél sokkal jobb történet, hogy sérülést színlelve hogyan szökött el mentőautóban a stadionban őt kereső rendőrök elől. Ezzel gyakorlatilag vége is lett a meccsnek, csak az volt a kérdés, hogy a katariak lerúgnak-e valaki nagyon súlyos sérülést okozva és eltalálják-e egyáltalán az ellenfél kapuját. (Nem találták el.)

Ezen a meccsen volt egyébként a legkevesebb kapuralövés a világbajnokságok történetében, összesen 11. A kaput csak három találta el, ebből 2 gól lett.

A csoport Katar Katar 0 - 2 Ecuador Ecuador Vége Statisztika Kezdő Események Ecuador Szövetségi kapitány 4-4-2 1 H. Galíndez 17 A. Preciado Quiñónez 2 F. Torres Caicedo 3 P. Hincapié Reyna 7 P. Estupiñán Tenorio 19 G. Plata Jiménez 20 J. Méndez Carabalí 23 M. Caicedo Corozo 10 R. Ibarra Mina 13 E. Valencia Lastra 11 M. Estrada Martínez Katar Szövetségi kapitány 5-3-2 1 S. Al Sheeb 15 B. Al Rawi 16 B. Khoukhi 3 A. Al Haj Fadlalla 2 P. Correia 12 K. Boudiaf 6 A. Abdullah 14 H. Ahmed 10 H. Al Heidos 19 A. Abdulla 11 A. Afif

Meccs közben az is kiderült, hogy a lelátón is van probléma. A második félidőre több ezer hely lett üres, aligha az ecuadoriak távoztak.

Az ecuadoriaknak leginkább az volt a bajuk, erről kántáltak is, hogy nem árulnak sört a stadionban.



Ebben a csoportban van még a Manét nélkülöző Szenegál és Hollandia, ők holnap kezdenek, akárcsak a B csoportban Anglia, Irán, az Egyesült Államok és Wales.

A furcsa időzítésű világbajnokság előtt nagyon be kellett sűríteni a programot, ez szedi is az áldozatait: az aranylabdás Karim Benzema is kihagyja az egész tornát combsérülés miatt.

Ha valaki még nem talált magának csapatot, Orbán Viktor elárulta, hogy ő kinek szurkol. Pont annak a csapatnak, akiknek a háború miatt eltiltott oroszok.

Aki pedig lemaradt a megnyitóról, annak a három legjobb kép:

photo_camera Fotó: KEITA IIJIMA/The Yomiuri Shimbun via AFP

photo_camera Fotó: MANAN VATSYAYANA/AFP