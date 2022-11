Wales már nem Grosicsnak lőtte az utolsó gólját

A meccs nagy kérdése az volt, hogy ki tartja a lépést a csoport másik meccsén az iráni válogatottat 6-2-re legyőző Angliával. Nos, az első félidő az amerikaiaké, a második a walesieké volt, a végeredmény 1-1, Anglia örülhet.

photo_camera Timothy Weah gólöröme Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

Az USA a 35. percben szerezte meg a vezetést. Pulisic átadása után Weah tört be a 16-oson belülre. A Lille-ben futballozó 22 éves Timothy Weah egyébként az 1995-ös aranylabdás Geoerge Weah-nak, Libéria államelnökének a fia. És mit keres az amerikai válogatottban? New Yorkban született, ő maga döntött az amerikai válogatott mellett, mert igazi hazájának érzi, ott töltötte életének felét. Szülei és egykori lakóhelyei révén amúgy francia, jamaicai és libériai válogatott is lehetett volna. Az édesapja a helyszínen szurkolt a fiának.

A 82. percre érett góllá Wales fölénye. Gareth Bale harcolt ki tizenegyest, és ő is értékesítette. 1958 óta ez volt a walesi válogatott első vébégólja. Akkor Grosics Gyula kapujába talált be a most 90 éves Terry Medwin, ezzel Wales negyedöntős lett, Magyarország kiesett.

Egyébként a meccset a katari Abdulrahman al-Dzsasszim vezette, méghozzá tökéletesen. Lehet, hogy a katariaknak testhez állóbb a bíráskodás, mint a focizás?