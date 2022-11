Máris megvan a foci-vb első 0-0-ja, de ez egyáltalán nem volt egy unalmas meccs

A meccs első jó híre nem is volt hír, hiszen régóta lehetett tudni, hogy így lesz: a dánoknál pályára léphetett Christian Eriksen, aki a tavalyi Európa-bajnokságon rosszul lett, és leginkább a jelen lévő orvosi-egészségügyi stáb profizmusának és kitartásának köszönhette, hogy életben maradt. A klasszis azóta meggyógyult, és mint korábban hosszú éveken át, most is a nemzeti együttes vezéralakja volt.

Az első félidőben egyenlő erők küzdelme zajlott, enyhe dán dominanciával, ezzel együtt az észak-afrikaiaknak voltak nagyobb helyzeteik, akik egyrészt lőttek egy lesgólt, másrészt Dzsebali kihagyta a torna legnagyobb kihagyott helyzetét, vagy másképpen fogalmazva: Kasper Schmeichel egészen elképesztően nagy védést produkált.

photo_camera Eriksen elöl, Laidouni hátul Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

A második félidőben egyértelműen az európaiak uralták a pályát, kezdetben komolyabb lehetőségek nélkül, mígnem a játékrész közepén előbb egy óriási Eriksen-lövést kellett bravúrral védenie Damen kapusnak, majd az ezt követő szöglet után fél méterről fejelt kapufát Cornelius. Az utolsó perceket és a hosszabbítást pláne igen keményen megnyomták a dánok, hiába, maradt a 0-0.

Az argentinverő Szaúd-Arábia után egy másik arab csapat is pontot szerzett a katari foci-vb-n, apró részlet: a tunéziai együttes egyik legjobb embere a Ferencvárosban játszó Laidouni volt.

D csoport Dánia Dánia 0 - 0 Tunézia Tunézia Vége Statisztika Kezdő Események Tunézia Szövetségi kapitány 3-4-2-1 Jalel Kadri 16 A. Dahmen 6 D. Bronn 4 Y. Meriah 3 M. Talbi 20 M. Dräger 17 E. Skhiri 14 A. Laïdouni 24 A. Abdi 25 A. Slimane 7 Y. Msakni 9 I. Jebali Dánia Szövetségi kapitány 3-5-2 Kasper Hjulmand 1 K. Schmeichel 2 J. Andersen 4 S. Thorup Kjær 6 A. Christensen 13 R. Kristensen 23 P. Højbjerg 8 T. Delaney 10 C. Dannemann Eriksen 5 J. Mæhle 11 A. Olsen 12 K. Dolberg

