Szaúd-Arábia 5 perc alatt elintézte Argentínát

Megszületett a katari foci-vb első hatalmas meglepetése, topfavoritot vert a teljesen esélytelennek tartott közel-keleti válogatott.

Az első félidőben nem úgy nézett ki, hogy erre bármennyi sansz is lenne. Lionel Messi már a 2. percben igazolhatta volna a várakozásokat, miszerint ennek a meccsnek ő lesz a főszereplője, ám jól helyezett lövését védte a szaúdi kapus. Még mindig a történet elejénél tartottunk, amikor a VAR tizenegyesnek látott egy olyan ölelkezést, amit tízből kilencszer nem szoktak befújni, most megtették, Messi belőtte a 10. percben, 1-0-ra vezettek az argentinok.

Az ellenfél azonban ettől nem omlott össze, még ha permanens védekezésre kényszerült is, hiába támadtak ugyanis az argentinok, újabb gólt nem tudtak szerezni. Azaz hát tudtak, kettőt is – mindkettőt az interes Lautaro Martinez révén –, csakhogy lesről az egyiket és a másikat is, noha előbbi a tévés lassítások alapján szabályosnak látszott. A szaúdi lescsapda ezen túlmenően is tökéletesen működött, több mint fél tucatszor fújták így le a dél-amerikai akciókat a bírók.

photo_camera Fotó: SALIH ZEKI FAZLIOGLU/Anadolu Agency via AFP

A szünetben az tűnt a fő kérdésnek, bír-e kezdeni valamit ezzel Luciano Scaloni és a csapata, de másmilyen lett a tematika hamarosan. Először is a kilépő Al-Sehri lőtt szép gólt Romero mellől a 48. percben, majd Al-Davszari még egyet az 53.-ban, 1-2, öt perc alatt fordított Szaúd-Arábia, amely a felkészülési meccsein összesen lőtt két gólt. Még egy érdekes adat: a 36 meccs óta veretlen Argentína az utolsó 15 találkozóján középkezdett összesen kétszer.

Hiába tűnt úgy, hogy még éppen elegendő idő van ahhoz, hogy Messiék egyenlítsenek vagy fordítsanak, nem mentek semmire. A szaúdiak önfeláldozóan védekeztek, és ha kellett, ha nem, lelkesen faragták az argentinokat, de a bírókat ez nem izgatta fel túlságosan, sárga lapokat sokáig nem láttunk, és amikor igen, akkor is inkább reklamálásért vagy időhúzásért.

A végén egyre fokozódott a feszültség, a gólvonalról is kellett menteniük a szaúdiaknak, akik kapusa, Al-Ovaisz a hosszabbításban térddel ütötte ki saját védőjét, Jasszert, ez is oka volt annak, hogy kis híján megdőlt a hosszabbításrekord a vb-n, a ráadás 13 percig tartott végül.

Az olaszok 37 meccses veretlenségi világrekordja is érvényben maradt, Argentína megállt 36-nál, sőt továbbjutnia sem lesz egyszerű, hiszen Mexikót és Lengyelországot sem magától értetődően könnyű feladat megoldani.

C csoport Argentína Argentína 1 - 2 Szaúd-Arábia Szaúd-Arábia Vége Statisztika Kezdő Események Szaúd-Arábia Szövetségi kapitány 4-1-4-1 Hervé Renard 21 M. Al Owais 12 S. Abdul Hamid 17 H. Al Tambakti 5 A. Albulayhi 13 Y. Al Shahrani 8 A. Al Malki 9 F. Albirakan 7 S. Al Faraj 23 M. Kanoo 10 S. Al Dawsari 11 S. Al Shehri Argentína Szövetségi kapitány 4-4-2 Lionel Sebastián Scaloni 23 D. Martínez 26 N. Molina Lucero 13 C. Romero 19 N. Otamendi 3 N. Alejandro Tagliafico 11 Á. Di María Hernández 7 R. de Paul 5 L. Paredes 17 A. Gómez 10 L. Messi 22 L. Martínez