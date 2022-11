A spanyolok rommá verték Costa Ricát

Az argentinok majd a németek megdöbbentő veresége után már mindent el lehet képzelni ezen a világbajnokságon, de a Spanyolország-Costa Rica összecsapás pont úgy alakult, ahogy a papírforma alapján várni lehetett. A spanyolok magukat meg sem erőltetve, nagyon simán, 7-0-ra győzték le közép-amerikai ellenfelüket.



photo_camera A két fiatal spanyol, Gavi és Balde az előbbi gólját ünneplik Fotó: GLYN KIRK/AFP

A meccs első félideje volt talán a legegyoldalúbb a katari vébén eddig látottak közül. Costa Rica mindössze a játék 16 százalékában birtokolta a labdát, és már az első fél órában háromgólos hátrányba került. Mindhárom spanyol csatár betalált: előbb Olmo egy ügyesen elcsípett labdát váltott gólra, utána Jordi Alba beadását passzolta az elég segítőkész Keylor Navas kapujába Marco Asensio, végül pedig Ferran Torres értékesítette a tizenegyest, amihez Jordi Alba buktatása után jutott Luis Enrique szövetségi kapitány csapata.

A játék képe minden statisztikai adatnál is nyomasztóbb spanyol fölényt mutatott. A Barcelona középpályájára, a nagy öreg Busquetsre és a két fiatal zsenire, Pedrire és Gavira építő spanyolokat ráadásul a Costa Rica-iak előzékenyen, kemény belépők nélkül hagyták focizni. Így 45 percen át azt nézhettük, ahogy a spanyolok egymás után vezetik a borzasztóan lassan hömpölygő, tucatnyi passzal felépített támadásaikat, és akkor kerülnek helyzetbe, amikor csak akarnak. Illetve amikor Pedri úgy dönt, hogy felpörgeti a játékot és ad egy zseniális passzt.

A második félidőt magukhoz képest lelkesen kezdték a közép-amerikaiak, de ez sem tartott sokáig. Az 54. percben Ferran Torres fordulatból, két Costa Rica-i védő bénázását kihasználva lőtt közvetlen közelről gólt. A 4-0 tudatában Luis Enrique is elkezdett a következő meccsekben gondolkodni, és kulcsembereinek, Pedrinek, Busquetsnek és Jordi Albának is pihenőt adott. Helyükre jöhettek olyan fiatalok mint Nico Williams és a válogatottban itt bemutatkozó Balde.

A 75. percben Gavi kapásból, külsővel, 15 méterről vágott védhetetlen gólt Navas kapujába, talán ez volt a világbajnokság eddigi legszebb találata. Innentől kezdve már végképp csak az volt kérdés, hogy a spanyolok még hányat akarnak rúgni. A 90. percben a csereként beállt Soler, a 93-ban pedig a szintén csere Morata is betaláltak, a 7-0 Spanyolország történetének legnagyobb arányú győzelme lett világbajnokságon.

A spanyolok az első meccsükön az eddig pályára lépő esélyesek közül egyértelműen a legmeggyőzőbb játékot mutatták be. Hogy valójában mit tudnak, az majd az életükért küzdő németek ellen fog kiderülni, és persze az egyenes kieséses szakaszban. Az mindenesetre biztató, hogy szórni tudták a gólokat, pedig ez még a 2010-es világbajnoki győzelemhez vezető úton sem ment a csodálatos passzjáték mellé. Akkor egyébként összesen nyolc gólt rúgtak, most ez 90 perc alatt is majdnem összejött.

Costa Ricának viszont csoda kellene a továbbjutáshoz – igaz, láttuk már legalább kettőt ezen a vébén, és még az első csoportkörnek sem tartunk a végén.

E csoport Spanyolország Spanyolország 7 - 0 Costa Rica Costa Rica Vége Statisztika Kezdő Események Costa Rica Szövetségi kapitány 4-4-2 Luis Fernando Suárez Guzman 1 K. Navas Gamboa 16 C. Martínez 6 Ó. Duarte Gaitán 15 F. Calvo Quesada 8 B. Oviedo 4 K. Fuller Spence 5 C. Borges Mora 17 Y. Tejeda Valverde 9 J. Bennette 12 J. Campbell Samuels 7 A. Contreras Enríquez Spanyolország Szövetségi kapitány 4-3-3 Luis Enrique Martínez García 23 U. Simón Mendibil 2 C. Azpilicueta Tanco 16 R. Hernández Cascante 24 A. Laporte 18 J. Alba Ramos 9 Pablo Gaviria 5 S. Busquets i Burgos 26 P. López 11 F. Torres García 10 M. Asensio Willemsen 21 D. Olmo Carvajal