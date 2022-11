Újabb hatalmas meglepetés: Japán–Németország 2-1

Elképzelhetetlennek tűnt, de a németek úgy kezdték a 2022-es vébét, ahogy a 2018-ast befejezték: megalázó vereséggel egy kelet-ázsiai csapattal szemben. Négy éve Dél-Koreától kaptak ki 2-0-ra, és estek ki szégyenszemre a csoportkörben, most pedig Japán győzte le Hansi Flick csapatát 2-1-re.



photo_camera Ünneplő japán, zavarodott német Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

Már a meccs kezdete előtt is nagy volt az izgalom: elterjedt ugyanis a pletyka, hogy Neuer csapatkapitány igenis felveszi a betiltott szivárványos karszalagot, hiába a sárga lapos fenyegetés. Ez végül nem egészen így alakult, de a befogott szájjal tiltakozó német csapat és Neuer szívecskés karszalagja volt a világbajnokság eddigi egyetlen, valamennyire bátor kiállása a szervezők és a FIFA homofóbiája ellen.

Miután karszalagügyben lenyugodtak a kedélyek, a mérkőzésre is figyelők azt láthatták, hogy a japánok egyáltalán nem ijedtek meg a németektől. Sőt, bátor, nyílt focival kezdtek, aminek erdményeként a 7. percben gólt is tudtak szerezni – pechükre méteres lesről.

Ahogy teltek a percek, fokozatosan érvényesülni kezdett a két csapat közti klassziskülönbség. A japánok nem álltak be bekkelni, a németek viszont teljesen átvették az irányítást. Ebben nagy segítségükre volt a bizonytalankodó Gonda. A japán kapus a 29. percben előbb elgáncsolta, majd le is tarolta a Kimmich által gyönyörűen szöktetett Raumot, és a Gundongan által elég gyengén rúgott tizenegyessel sem tudott mit kezdeni. Az első félidő hosszabbításában Gonda és a tisztázni képtelen japán védelem még egy német gólt összehozott, de szerencséjükre Havertz lesről pofozta kapuba a labdát.

A második félidő elején a fiatal Musiala az egész vébé egyik legszebb jelenetét mutatta be a japán ötös körbecselezésével, de sem ebből, sem Gundongan néhány perccel későbbi lövéséből nem lett gól – ez utóbbi legalább a kapufát érintette. A félidő közepére a japánok talán rájöttek, hogy lehet keresnivalójuk ezen a meccsen, mert ismét bátran kezdtek támadni. Ami pedig ennél is meglepőbb volt, a németek csak nézték, ahogy az ellenfél egyre közelebb kerül Neuer kapujához.

Az egyre jobban játszó japánokhoz a kapusuk is felnőtt, egy német támadásban Gondának egymás után három bravúrt is be kellett mutatnia. Ekkor a japánok már szögletből is képesek voltak veszélyeztetni Neuer kapuját, majd egy nagy kihagyott helyzet után a 75. percben a csereként beállt Doan egy kipattanó labdát bevágott a németek hálójába.

Akárcsak tegnap az argentinok, a németek is képtelenek voltak felpörögni a bekapott gól után. És ennek is ugyanaz lett az eredménye. A 83. percben egy másik cserejátékossal, Asanóval nem tudott mit kezdeni a határozatlan Schlotterbeck, és a japán közelről vágta Neuer kapujának rövid sarkába a labdát. Talán a német kapus egy tőle nem is szokatlan bravúrral kivédhette volna.

A németek hátrányban sem tudtak már újítani. Goretzkának volt még egy veszélyes távoli lövése, de annak ellenére sem tudták bevenni a japánok kapuját, hogy az utolsó percben még Neuer is felment fejelni.

Ezzel az eredménnyel a németek ugyanolyan nehéz helyzetbe kerültek, mint az argentinok, sőt akár még nehezebbe is, ha a csoport esti meccsén a spanyolok a papírforma szerint megverik Costa Ricát. A japánok viszont történetük talán legnagyobb futballtrófeájával a zsebükben elkezdhetnek komolyan azon gondolkodni, hogy igenis tovább tudnak jutni ebből a csoportból.