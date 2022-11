Itt a vébé eddigi legszebb gólja, Richarlison lőtte

Az első félidőben elég jól tartották magukat a szerbek a brazilok elleni világbajnoki meccsen, de Neymarék úgy jöttek vissza a szünetről, mintha benyomták volna a Turbo gombot. Végül 2-0-ra nyertek, de nem elsősorban Neymar, sokkal inkább Richarlison és Vinícius Júnior zsenialitásának köszönhetően. Mindkét gólt Richarlison szerezte, az elsőt a 62., a másodikat a 73. percben - utóbbi túlzás nélkül a vébé eddigi legszebbje.

Az utolsó húsz percben egymást követték a brazil helyzetek, a csereként beállt Gabriel Jesus és Rodrygo is úgy játszott, hogy bármelyik válogatott kezdőjébe beférne. Ráadásul a szerbek egyáltalán nem voltak gyengék: végső soron akár 3-4 góllal is kikaphattak volna, de a meccs elején jól védekeztek, időnként még kezdeményezni is volt erejük.

Összesen ötször próbálkoztak, a brazilok 22-szer. A kapura tartó lövések aránya: 0:8.