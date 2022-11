Nem szívesen látnak kereszteslovag-jelmezt a katari stadionokban

Páncélingben, karddal és pajzzsal felszerelkezve nézte volna két szurkoló az angol válogatott Irán elleni meccsét a világbajnokságon, de a bejáratnál visszafordították őket. A jelenet ezen a videón látható:

A futballvilág rasszizmusa ellen küzdő Kick it Out előre figyelmeztette is az angol szurkolókat, hogy kivételesen ne öltözzenek keresztes lovagnak a lelátón, mert sértő lehet a muszlimok számára. Láthatóan nem mindenki fogadta meg a tanácsot. (Mirror)