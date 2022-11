A nagyok, akikre húsz éve várunk, és a kicsik, akik felnőttek

Véget ért a katari futball-világbajnokság csoportkörének első fordulója. Csütörtökön a G és a H csoport csapatai mutatkoztak be, lássuk az eredményeket:

Hogy állunk?

Három csoport van, ahol két csapat 3 ponttal ellépett a két nulla pontostól: Hollandia és Ecuador, Spanyolország és Japán, illetve Brazília és Svájc.

Holtverseny nélkül vezeti a csoportját Anglia, Franciaország, Belgium, Portugália és az argentinokat legyőző Szaúd-Arábia.

Az első körben nem sok babér termett az afrikai csapatoknak, Ghánát leszámítva gólt sem rúgtak. Igaz, mindnyájan európai csapatokkal játszottak, és ketten így is hozták a döntetlent (Tunézia, Marokkó).

A második fordulóban kevesebb eleve lefutott meccs lesz, mint az elsőben. Persze, a szaúdi–argentin is lefutott volt elvben.

Brazília: húsz év után talán most?

photo_camera Fotó: EVRIM AYDIN/Anadolu Agency via AFP

Ha belegondolok, sosem láttam igazán jó brazil válogatottat. Négy vébét rendeztek, mióta 2004-ben elkezdtem focit nézni, ebből háromszor negyeddöntőig, egyszer elődöntőig jutottak, de akkor olyan megalázó, 7-1-es vereséget szenvedtek a németektől hazai pályán, mintha kiestek volna a csoportkörből.

Idei első ellenfelük, Szerbia még sosem jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba, mégsem lehet leírni őket. A selejtezőben megelőzték Portugáliát, játékosaikat az olasz, spanyol, német első osztályból ismerhetjük.

Ennek megfelelően az első félidőben szépen tartották magukat, jól védekeztek, a brazilok pedig hiába játszottak fölényben, egy-egy megmozdulást leszámítva messze nem brillíroztak. A szünet után viszont minden megváltozott, egyre-másra jöttek a lövések és a sarkazások, de az volt az ember érzése, hogy még ezt a páratlan lendületet is tudnák fokozni, ha akarnák.

A 73. percben Richarlisonnak köszönhetően megszületett a vébé eddigi legszebb gólja:

Végül az ő duplájával nyertek 2-0-ra, a szerbek pedig örülhetnek, hogy nem kaptak hármat vagy négyet. Richarlison mellett Vinícius Júnior volt Brazília legveszélyesebb játékosa, de rúghatott volna gólt Casemiro, Rodrygo, Gabriel Jesus vagy Alex Sandro is.

A 39 éves Dani Alves nem kapott lehetőséget, de a jelek szerint így sem elhanyagolható a szerepe a csapatban:

Mindent vagy semmit

photo_camera Fotó: FAREED KOTB/Anadolu Agency via AFP

Miután kedden megtanultuk, hogy „nem minden 0-0 semmi-semmi”, csütörtökön rátértünk a következő világbajnoki leckére: milyen az, amikor 65 percen keresztül tényleg nincs semmi, de semmi, aztán jön fél óra őrület?

A Portugália-Ghána meccs nagy kérdése persze az volt,

kezdő lesz-e Cristiano Ronaldo, aki karrierje alkonyán odáig jutott, hogy botrányos interjúja után kirúgta a Manchester United. A csapatkapitány így végső soron klub nélkül érkezett a világbajnokságra, ennek ellenére nem lehetett kihagyni, és a 65. percben is vele indult a hullámvasút, amikor buktatták (?) a büntetőterületen belül.

Ronaldo értékesítette a vitatható tizenegyest, amivel még így, megtépázottan is rekordot döntött, hiszen rajta kívül soha senki nem volt képes öt vébén gólt szerezni. Ahelyett, hogy a portugálok folytatták volna az egy órája tartó céltalan gurigázást, életre keltek a ghánaiak, akik az első félidőben labdába sem értek az ellenfél tizenhatosán belül. (Ritka az ilyen gyatra statisztika, 1998 óta egyszer sem fordult elő, azelőtt is csak 1966-ban.)

photo_camera Osman Bukari, a második ghánai gólszerző Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Ki hitte volna, hogy a hátra lévő 25 – na jó, a szokásos maratoni hosszabbítással együtt 35 – percben még négy gólt fogunk látni?

Pedig ez történt: egyenlített Ghána, aztán elhúztak a portugálok 2-1-re, majd 3-1-re, végül 3-2-vel zártak. A portugálok megmutatták, hogy ha akarnak, képesek hatékonyan támadni, még az Atlético Madridban küszködő João Félix is gólt szerzett.

Ez a meccs hozta a vébé talán legszórakoztatóbb jelenetét is, amikor a 100. percben a portugál kapus egy kirúgásnál nem vette észre a mögötte álló ghánait. Iñaki Williams majdnem elcsente a labdát, de elcsúszott, így a portugálok megúszták a dolgot, pedig könnyen 3-3 lehetett volna.

Ghána így is megmentette az afrikai válogatottak becsületét: az első körben Tunézia, Marokkó, Szenegál és Kamerun is gól nélkül maradt. Utóbbira még visszatérünk ebben az összefoglalóban.

Két kapufa, nagyjából igazságos 0-0

photo_camera Federico Valverde Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

Nem számoltam utána, de valószínűleg Uruguayban a legmagasabb az egy főre vagy egy négyzetméterre jutó focistasztárok száma. A bőven 30 feletti, rutinos játékosok (Suárez, Cavani, Cáceres, Godín) mellett ott van például a 23 éves Núñez a Liverpoolból és az egy évvel idősebb Fede Valverde, aki mostanában válik a Real Madrid meghatározó emberévé.

Klubjában a jobb szélen szokott játszani, ahol újabban igazán gólerős játékossá alakult, az uruguayi válogatott Dél-Korea elleni meccsén viszont kevesebb szerepet kapott a támadásokban. Ennek ellenére is lőtt egy kapufát a második félidőben, és végig a csapat húzóembere volt.

Rajta kívül a középhátvéd Godín is eltalálta egyszer a kapufát, ő persze fejjel, egy szöglet után. Núñez ellenben elég gyengén játszott, még ha aktívan is: passzainak alig több mint fele volt pontos, messze alulmúlva a Premier League-ben megszokott teljesítményét. Suárez sem játszott jól, le is cserélték Cavanira.

photo_camera Szon Hung Min Fotó: SALIH ZEKI FAZLIOGLU/Anadolu Agency via AFP

Láthatóan mindkét csapat szívesen megnyerte volna a meccset. A dél-koreaiak legnagyobb sztárjukra, a tottenhames Szon Hung Minre is számíthattak ebben, akinek sokáig kérdéses volt a játéka. Végül arcvédőben léphetett pályára, és gólt is szerezhetett volna, igaz, a koreaiak egyszer sem kerültek olyan közel a sikerhez, mint az uruguayiak.

Ha választani kellene, a kapufák miatt inkább Valverdéék érdemelték volna meg a győzelmet, de messze nem igazságtalan eredmény a 0-0: hátul mindkét csapat kellően jól, elöl kellően rosszul játszott. Most szívhatják a fogukat, mert a hátralévő két csoportmeccsen Portugália és Ghána vár rájuk.

Az ember nem figyel oda, és felnőnek

photo_camera Fotó: MANAN VATSYAYANA/AFP

Svájc a vártnál gyengébben kezdte a Kamerun elleni meccsét, de végül pont ez a visszafogott teljesítmény bizonyította, hogy nem pusztán szimpatikus kiscsapatról beszélünk.

Persze miért is tekintenénk őket annak, ha a tavalyi Európa-bajnokságon a legjobb nyolcba jutottak, kiejtve a spanyolokat, és legyőzve az akkoriban ígéretesnek tartott törököket is? A négy évvel ezelőtti vébén döntetlent játszottak a brazilokkal, a nyolcaddöntőben 1-0-ra kaptak ki a svédektől. A mostani selejtezők során mindössze két gólt kaptak, a Nemzetek Ligájában ismét megverték a spanyolokat.

A tapasztalt, mégsem túl idős svájci csapat – Shaqiri is csak 31 éves, pedig több mint tíz éve válogatott – nem illetődött meg attól, hogy az ellenfél több váratlan kiugratással, gyors elfutással veszélyeztetett az első félidőben. Ha azt nézzük, hogy a kameruniak a Bayern Münchenből, a Premier League-ből (Brentford) és a francia első osztályból (Lyon) válogatták össze a támadósort, ez végül is nem meglepő, a kapu előtt viszont nem voltak elég hatékonyak.

photo_camera Xhaka és Embolo Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A szünet után a svájciak, akiknek az első félidőben kapura tartó lövésük sem volt, azt csinálták, amit a nagycsapatok szoktak gyengébb napjaikon: fokozták a hatékonyságot és bedarálták az ellenfelet. Egy gyors gól után – amit pont a kameruni származású Embolo szerzett, így nem is ünnepelte meg – nyitottabb játékra késztették a kameruniakat, egyre nagyobb területeket nyitva maguknak. Ahogy telt az idő, a svájci támadójáték is egyre inkább felpörgött, Seferovic is gólt lőhetett volna, de a végén maradt az 1-0.

Karszalag nem, zászló, kalap, miegymás igen

Bár a szivárványszínű karszalagot egyelőre sikerült kitiltani a katari stadionokból – a németek így is fogadkoznak, hogy a FIFA nem foghatja be a szájukat –, úgy tűnik, egyéb szivárványos tárgyakat igenis be lehet vinni.

A walesi futballszövetség külön közleményt adott ki, miszerint a FIFA engedélyezte ezeket az Irán elleni pénteki meccsre. Az első, amerikaiak elleni meccsen még a hírek szerint elvették a walesi szurkolók szivárványos kellékeit.