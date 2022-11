Kifejezetten rossz meccsen játszott 0-0-át Anglia és az Egyesült Államok

Péntek este, az angol-amerikai meccsel ért véget a világbajnokság B-csoportjának második köre. Az angolok egy sokgólos, Irán elleni győzelemmel, az amerikaiak pedig egy Wales elleni döntetlennel érkeztek, de sejteni lehetett, hogy Southgate csapatának most nehezebb dolga lehet majd.

photo_camera Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto via AFP

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, de a legnagyobb helyzet az amerikaiak előtt adódott, Pulisic 33. percben találta telibe a keresztlécet, és Weah is láthatóan érezte a játékot. Foden és Rashford ezen a meccsen is a padon kezdett, most viszont se Bellingham, se Saka nem tett hozzá annyit a játékhoz az első félidőben, mint amit Irán ellen lehetett látni.

Az angol bóbiskolás a második félidőben is folytatódott, és ugyan az amerikaiak sem szorították oda a kapujuk elé az angolokat, de sokáig elevenebbnek tűntek. Aztán mintha ők is elfáradtak volna ebben az egészben, és az utolsó 15-20 percben már tényleg alig történt érdemi esemény. Olyan volt néha a játék, mintha mindkét csapatnak remek lenne a döntetlen, ami amúgy közel sem egyértelmű a csoportállás alapján. 0-0 lett a vége, valószínűleg még több félidő alatt se esett volna gól, bár az egész meccsen szinte észrevehetletlen Kane a 93. percben veszélyesen fejelt egyet.

Az utolsó fordulóban a 4 pontos Anglia az 1 pontos Wales ellen játszik, és egyedül kikapniuk nem szabad, ha tovább akarnak jutni, míg a három pontos Irán a két pontos Egyesült Államokkal találkozik majd. Jóslatokba bocsátkozni nem szeretnénk, a meccsek november 29-én, kedd este 8-tól lesznek.