Franciaország megtörte a 12 éves átkot, ott van a vb nyolcaddöntőjében

Franciaország az első válogatott, amelyik a legjobb 16 közé került a katari világbajnokságon. Ezzel megtört egy három vébé óta tartó átok, amikor a címvédő - sorrendben Olaszország, Spanyolország, Németország - nem jut tovább a csoportjából. Világbajnoki címet utoljára a brazilok tudtak megvédeni 1962-ben.

A dánok az elmúlt évtizedekben a franciák mumusai lettek, legalábbis ami a tétmeccseket illeti. A 2000-es Eb-n még a franciák nyertek 3-0-ra, azóta négy tétmeccset játszottak három dán győzelemmel és egy döntetlennel. Közben négy barátságos meccsükön mindannyiszor a franciák nyertek.

A vébét a franciák az ausztrálok 4-1-es legyőzésével kezdték, a dánok 0-0-át játszottak Tunézia ellen.

Az első félidőben úgy tűnt, hogy egy békés döntetlenbe torkollhat a mérkőzés, gól nem volt, a kapuk se nagyon voltak veszélyben.

A franciák vezető góljára a 60. percig kellett várni, amikor Mbappè és Thèo Hernandez kényszerítője után az előbbi lőtt a kapuba. Nyolc percig örülhettek a franciák. Eriksen szögletét Andersen megcsúsztatta, Christensen pedig bevágta a labdát a kapuba. Az a Christensen, aki az első félidőben azok után is pályán maradhatott, hogy utolsó emberként terítette le Mbappèt.

photo_camera Kylian Mbappé a második meccsen is megállíthatatlan volt Fotó: FRANCK FIFE/AFP

A franciák a második félidő elején és végén is többet támadtak, folyamatosan bennük volt a gólszerzés lehetősége, habár közben egy dán kapufa is volt.

A mérkőzést eldöntő gól is Mbappè nevéhez fűződik, Griezmann beadását a kapu torkából lőtte be. A háromgólos Mbappé ezzel a vébé góllövőlistáját is vezeti az ecuadori Enner Valenciával holtversenyben.

Az utolsó fordulóban Dániának meg kell vernie Ausztráliát a továbbjutáshoz, a döntetlen az ausztráloknak elég. Tunéziának már csak egy csodaszámba menő, megfelelő gólarányú franciák fölött aratott győzelemmel mehetnek tovább.