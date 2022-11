Az argentinoknál elég komoly érzelmeket szabadított fel, hogy végre nyertek a világbajnokságon

A világbajnokság előtt az argentin szurkolók egyértelműen arra számítottak, hogy a válogatottjuk aranyérmet nyert. Aztán rögtön az első, könnyűnek ígérkező meccsen Szaúd-Arábia döbbenetes meglepetésre legyőzte a dél-amerikaiakat.

A második, Mexikó elleni szombati meccsükön is sokáig szenvedtek az argentinok, majd jött Messi távoli pontos lövése, és innentől elszabadultak az érzelmek. A kispadon a korábbi kiváló játékos, most az edzők közé tartozó Aimar sírta el magát. Az Aimart vigasztaló szövetségi kapitány, Scaloni is könnyezett a meccs végén.

Amire persze azonnal megszületett ez a mém a Volt egyszer egy Hollywoodból.



Bangladeshben (!) Messi gólját így fogadták az argentin szurkolók.



Aztán jött a második gól, ami bebiztosította a győzelmet. A szurkolók 40 perccel a lefújás után is ott maradtak a stadionban.

A játékosok pedig úgy ünnepeltek, mintha megnyerték volna a világbajnokságot.

Nemcsak az argentinok őrültek meg. Ausztráliában így ünnepelték a csapatuk - közel sem világraszóló, de a csapat életében azért ritka - világbajnoki győzelmét Tunézia ellen.

Eközben angol és walesi szurkolók Tenerifén már az egymás elleni meccsre hangolnak.