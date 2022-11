Horvátország simán kiverte a vb-ről Kanadát

A Marokkó ellen szerény 0-0-t játszó Horvátország a belgáktól 1-0-ra kikapó, de az első meccsén kifejezetten jól játszó kanadaiakkal csaptak össze az F csoport második körében.

Alig kezdődött el a meccs, Kanada 1 perc után máris megszerezte a vezetést, a belgák ellen büntetőt kihagyó Davies fejelte be a válogatott történelmének első világbajnoki gólját.

Ezután több súlyos védelmi hiba és még 20 perc kellett az első horvát helyzethez. Kramaric aztán a 26. percben egyenlített, de les miatt elvették a gólt. A horvátok ezután is eléggé nyomtak, a kanadaiak felszabadítani is alig bírtak, Livaja egyik lövését kellett a kanadai kapusnak testtel hárítani, végül a 36. percben Kramaricnek sikerült is kiegyenlítenie.

De ez sem maradt így sokáig, az egyértelműen és látványosan jobb horvátok nem lankadtak, a 44. percben Livaja is bebombázta a labdát a kanadai hálóba. Itt már látszott, hogy a tudásbeli hatalmas különbséget a kanadaiak nem fogják tudni lelkesedéssel pótolni. Az első félidőben 5 perc volt a hosszabbítás.

photo_camera Livaja a gólja után Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

Az 54. percben Modric passzából Kramaric lőtt kapura, de hatalmasat védett a kanadai kapus. Egy percre rá Livakovic pöckölte ki Davidnek a felső léc alá helyezett lövését a horvát kapuból.

Nem sokkal később a kanadai védelem gyakorlatilag állva nézte végig, amikor a 70. percben Kramaric átvette a labdát, és begurította közöttük a második gólját. A 6 perces hosszabbításra is jutott egy horvát gól, ketten vihették rá a kapusra a labdát, Majer gurította be simán.

A Belgium ellen 1-0-ra kikapó Kanadát ezzel már biztosan nem jut tovább, Marokkó és Horvátország ugyanis már 4 pontos, míg Kanada az utolsó meccsén egy győzelemmel is csak 3 pontot szedhetne össze. Az utolsó körben Marokkó-Kanada, Belgium-Horvátország lesz.