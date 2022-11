Spanyolország elsőként, Németország utolsóként vághat neki az utolsó körnek, de még mindig bárki kieshet

Miután a spanyolok 7-0-ra verték Costa Ricát, a németek pedig 2-1-re kikaptak Japántól, jó kérdés volt, mit kezd egymással a két volt világbajnok a nap legjobban várt meccsén. Miután Costa Rica 1-0-ra legyőzte Japánt, Németország úgy vágott neki, hogy még akkor sem feltétlenül esik ki, ha most nem tud győzni, sőt kikap. (Ha Spanyolország legyőzi Japánt, Németország pedig Costa Ricát, a 3 pontosok között a gólarány dönti el, ki jut tovább.) A két csapat utoljára 2 éve találkozott, akkor a spanyolok nyertek 6-0-ra a Nemzetek Ligájában.

Ennek megfelelően a spanyol Dani Olmo már a 7. percben majdnem gólt lőtt, Neuernek kellett kiütnie a labdát. A 10. percben egy ütősnek ígérkező német kontra is jött, bár lefújták les miatt. A 22. percben Jordi Alba lőtte mellé. A 33. percben Dani Olmo adta be veszélyesen, de mint kiderült, lesről, majd pár perccel később hasonló szituációból lett spanyol szöglet. Ferran Torres lövését Musiala blokkolta, de újabb spanyol szöglet következett, ezt viszont a németek ki tudták fejelni. Ezután Kehrer rúgta fel Ferran Torrest, sárgát is kapott.

Bár több volt a spanyol akció, a 40. percben végül Rüdiger fejelte be a labdát a spanyol hálóba, ám ezt les miatt érvénytelenítették. A 45. percben megint Rüdiger lőtte kapura éles szögből, a kapus kiütötte, majd megfogta. A két perc hosszabbítás végén kisebb káosz volt a német kapu előtt, de csak az ötödik spanyol szögletre futotta belőle.

photo_camera Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

A második félidő első nagy helyzete az egyedül kapura törő Mülleré lehetett volna, ha nem fújják be a lest. Az 56. percben Kimmich 13 méterről lőhetett a saját kapujuk előtt megzavarodott spanyolok között, de szögletre védték. Kimmich nem sokkal később egy elhibázott becsúszással megszerezte a harmadik német sárga lapot.

Jordi Alba passzából a 63. percben a tíz perce a pályán lévő Morata szerzett gólt (1-0 Spanyolországnak). A 65. percben újabb spanyol helyzet volt, Asensio lőtte fölé a 16-os elől (le is cserélték). A németek ezután eléggé beindultak, sorra fejelték mellé/fölé, Musiala pedig a 74. percben közelről, egyedül lőtte bele Unai Simónba a labdát a meccs talán legnagyobb helyzeténél. A 81. percben Kimmich végezhetett el szabadrúgást a spanyolok 16-osa elől, de a sorfalba rúgta, szögletre pattant.

A 83. percben Musiala vitte rá, de ahogy átverekedte magát a 16-oson, már nem tudta ellőni, Füllkrug vette át és bombázta be a labdát a hálóba Unai Simón mellett: 1-1. Ezen az eredményen már a 6 perc hosszabbítás sem változtatott, pedig az utolsó percben Leroy Sané óriási helyzetben passzolt inkább, amiről szöglet lett, a beadást pedig Unai Simón megfogta.

Spanyolország csoportelsőként, Németország csoportutolsóként vág neki az utolsó körnek, de még mindig bárki kieshet.