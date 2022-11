Az öltözőben Ronaldo azt mondta, hogy fogalma sincs, ő szerezte-e a gólt

A portugálok legyőzték a második körben Uruguayt, ezzel bebiztosították a továbbjutásukat. Kevés emlékezetes pillanata volt a meccsnek, de a portugálok első gólja ilyen volt. Az 54. percben Bruno Fernandes adott be a 16 sarkáról balról, Ronaldo fejére szánta, a támadó ugrott is, de a labda irányváltoztatás nélkül hullott be a kapuba.

Ronaldo úgy ünnepelt, mintha gólt szerzett volna.



A gólt előbb neki adták hivatalosan, aztán Bruno Fernandesnek. Amikor ezt meglátta Ronaldo a pályán, csak nevetett.

Ronaldót a 82. percben lecserélték (a mostani vébéig 14 világbajnoki meccse volt zsinórban, amikor az elejétől a végéig a pályán volt, most mindkét meccsen lehozták a vége előtt), így amikor a portugálok kaptak egy 11-est, a kispadon ült, a büntetőt Bruno Fernandes váltotta gólra, aki ezzel duplázott.

Ronaldo a meccs után még bepróbálkozott, amikor a haját mutogatta,

De nem győzte meg a FIFA embereit. Nincs olyan fotó, amin az látszana, hogy hozzáért volna a labdához.

A hivatalos gólszerző Fernandes óvatosan nyilatkozott, amikor azt mondta, hogy mindegy, ki szerzi a gólt, a lényeg, hogy nyerjen a csapat. Az Athletic több portugál játékossal beszélt, hogy kiderítse az igazságot. Ruben Neves annyit árult el nekik, hogy maga Ronaldo sem tudta megmondani az öltözőben, hogy hozzáért-e a labdához.