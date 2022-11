Kínzással és börtönnel fenyegették az első meccsük előtt tiltakozó iráni focisták otthon maradt rokonait

Börtönnel és kínzással fenyegették meg a vébén szereplő iráni válogatott focistáinak otthon maradt családtagjait az iráni hatóságok, értesült a CNN. Az amerikai hírtelevízió szerint a fenyegetéssel próbálják elvenni a válogatott kedvét bármilyen tiltakozástól.

photo_camera Az iráni válogatott az Anglia elleni meccs előtt november 21-én. Illusztráció: JEWEL SAMAD/AFP

Az iráni focisták első, Anglia elleni vébémeccsük előtt nem voltak hajlandók elénekelni nemzeti himnuszukat, így tiltakozván az országban Mahsza Amini megölése után, két hónapja kirobbant tiltakozási hullám erőszakos leverése ellen. A meccs után a CNN forrása szerint a rezsim leghűségesebb erőszakszervezete, az Iráni Forradalmi Gárda elbeszélgetésre hívta a focistákat. Itt közölték velük, hogy ha nem "viselkednek", akkor szeretteik "erőszakkal és kínzással szembesülhetnek".

A fenyegetés hatására a válogatott játékosai második, pénteki meccsük előtt már elénekelték, vagy tudósítónk szerint inkább eltátogták az ország himnuszát. A CNN forrása szerint az angolok elleni meccs előtt még ígéretekkel próbálták leszerelni a tiltakozást, ajándékokat és autókat ígértek a játékosoknak. Mivel ez nem vált be, fenyegetésre váltottak. Azt is állította, hogy a Wales elleni meccsre Irán százával küldött statisztákat, hogy a válogatott mellett a rezsimért is rajongó szurkolókat alakítsanak.

A CNN nem nevezte meg a forrását, csak annyit említ, hogy jelenleg éppen a világbajnokságra érkezett iráni ügynökök munkáját figyeli meg. Elmondása szerint az Iráni Forradalmi Gárda több tucatnyi ügynököt állított rá a focistákra, akiknek tilos bármlyen kapcsolatot létesíteniük a külvilággal.

Állítása szerint az iráni ügynökök az angolok elleni meccs után a válogatott portugál szövetségi kapitányával, Carlos Queirozzal is elbeszélgettek. Queiroz korábban azt állította, hogy a játékosai nyugodtan tiltakozhatnak, amennyiben betartják a FIFA vonatkozó előírásait.