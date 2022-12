Eltemették, mégis túlélte

Feliratozott kereszttel és egy kezdőkörbe temetett koporsóval búcsúztak a pécsi szurkolók 2015 májusában a város focicsapatától, miután kizárták a PMFC-t az NB I.-ből. Hiába maradt bent a csapat, az MLSZ nem adta meg a licenszt a következő szezonra. A szövetség mínusz 250 millió forint környékére becsülte a klub valós tőkeértékét, így arra jutott, nem tudná teljesíteni az NB I. követelményeit. A pécsieket így a Nyíregyháza és a Kecskemét társaságában a megyei első osztályba száműzték. A koporsós temetés még a sokat látott magyar labdarúgás világában is innovációnak számított, nem csoda, hogy a mai napig sokak fejében élénken élnek a markológépes felvételek.



photo_camera A pécsi futball szívbe markoló temetése 2015-ben Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

Stílusos halál volt, mondhatnánk, ha nem tudnánk, hogy a beteg közben nem csak kimászott az alagsori patológia hűtőjéből, hanem már a kórházigazgató ajtaján kopogtat a legfelső szinten. A pécsi foci olyat tett, amit csak kevesen tudnak: meghalt, de túlélte. Azaz jelenleg éppen az NB I. kapuján kopogtat. A 2015-ös száműzöttek közül a Kecskemét nagy meglepetésre dobogós az NB I.-ben, a Nyíregyháza középcsapat az NB II.-ben.

Nem a Fidesz kedvence

A pécsi focinak nem volt könnyű dolga. A korábban még nemzetközi kupaszereplést vizionáló tulajdonos, az Alexandra-birodalmat (később csődbe is) vezető Matyi Dezső eladta a klubot a fideszes önkormányzatnak. A város azonban nem bírta finanszírozni a csapatot, így 2017-ben meg is szüntette az anyagi támogatását. 2019-ben ellenzéki lett a városháza, tulajdonrészétől pedig már szabadulni akart az új városvezetés. Ez végül 2021-ben sikerült, miután a NER-közeli Hungast étkeztetési vállalat tulajdonosa, György Tamás megvette a csapatot. A tranzakcióhoz még a sporttörvényt is módosítani kellett, hogy az indulási jogot megtarthassa a csapat.

A klubnak azonban nem csak a tulajdonosi háttér miatt akadtak nehézségei. Pécs ugyanis a rendszerváltásnak inkább lett a vesztese, mint a nyertese. A bányák bezárásával elvesztette ipari fellegvár jellegét, és lakossága is több mint 25 ezer fővel csökkent. A nagy beruházások elkerülték a várost, az M6-os autópálya pedig fantomúttá vált, mert csak azután épült meg, hogy a város végleg elvesztette munkaerővonzó képességét. Pécs egyedül a kulturális pozícióit tudta megőrizni, a gazdasági előretörés elmaradt. Szinte egyedülálló módon még a stadionépítési dömpingből is kimaradt a város, így a PMFC otthona a mai napig úgy néz ki, mint ahogy a hetvenes években átvette a csapat. Ehhez mondjuk az is hozzájárulhatott, hogy Pécs baloldali gyökerei miatt sosem volt a Fidesz kedvence.

Sterilitás? Hát az nincs

A pécsi stadion így igazi időkapszula maradt a kétezres évek magyar fociján szocializálódott nézők számára. Egy utolsó bástya, ahol még nem ölte ki a meccsrejárás sava-borsát a modern stadionok sterilitása. Betonkaréjok és fedetlen lelátók. A belépő egységesen 1500 forint, ülésrend nincs, sör és szotyi viszont van. A nemzeti bajnokságok egyetlen veretlen csapatábnak, a Pécsnek az ellenfele egy megyei rivális, a Szentlőrinc.

A rozsdás kezdés után („elértük a Katar-Ecuador színvonalat”) rögtön egy kapufával ijesztett a Szentlőrinc, majd egy egészen szürreális, jó negyven méterről begurított góllal megszerezte a vezetést a PMFC.

photo_camera Egyre többen járnak ki a pécsiek meccseire a hetvenes éveket idéző stadionba Fotó: PMFC Facebook-oldala

A 2010-es évek elején a PMFC stabil NB I.-es csapat volt, de már messze volt a nyolcvanas évek Garami József-féle ezüstérmes sikercsapata. Rendszeresen több ezren szurkoltak a stadionban, az azóta fradistává lett válogatott, Dibusz Dénes állt a kapuban, és olyan is volt, hogy Bajzát Péter 5 gólt lőtt a Vasasnak. A kizárás azonban alapjaiban forgatott fel mindent.

A teljes összeomlás szélén

A megyei első osztályt ugyan egyből megnyerték a pécsiek, az NB III.-ból azonban a második szezonban sem sikerült feljutniuk. A játékosok eligazoltak, az edzőt kirúgták. 2018 nyarán a teljes összeomlás szélére jutott a klub: se csapat, se pénz. Ősszel már kieső helyen álltak, amikor Vas Lászlót bízták meg, hogy átmenetileg vállalja el a PMFC irányítását. Az egykori pécsi játékos felrázta a csapatot, bent maradt a Pécs. Innen pedig beindult a szekér: a következő szezonban megnyerték a koronavírus járvány miatt lerövidített NB III.-as idényt, majd újoncként bravúros negyedik helyet értek el az NB II.-ben. A tavalyi szezonban ugyan csak a középmezőny jött össze nekik, azonban anyagi lehetőségeihez képest még így is erőn felül teljesített a csapat.

A nyáron viszont hosszú évek után először igazolhatott komolyabb összegekért a Pécs, így érkezett is több rutinos, NB I.-es tapasztalattal is rendelkező játékos. Míg a korábbi szezonokban a pénzhiány miatt főleg saját nevelésű fiatalokkal állt fel a PMFC, az idei idényben már túlnyomó többségbe kerültek a más kluboktól érkezett játékosok. A keret legígéretesebb pécsi nevelésű játékosa jelenleg a 17 éves Vas Bence, aki meghívót is kapott az U18-as válogatott összetartására. Kérdés, hogy Dibusz után lehet-e majd ő a következő pécsi a felnőtt válogatottban.

Az erősítésnek meg is lett az eredménye. Az idei szezonban ugyanis már a kezdetektől az élmezőnyben volt a csapat. Ősszel ugyanis minden meccsüket egy góllal nyerték meg a pécsiek. Kevés lőtt gól, még kevesebb kapott. Vereség meg egy sem.

Öt percetek maradt!

Egy esetleges vereségtől a második félidőben sem nagyon kellett tartani, hiszen takaréklángon ugyan, de elfocizott a két csapat. A lelátón a beszédtémát sokáig a marokkóiak belgák elleni időközben kiharcolt győzelme volt. Azonban nem végig.

Kiegyenlített ugyanis a Szentlőrinc. Habár a meccs első felében jobban játszottak, mégis a semmiből jött a góljuk a 85. percben. Az addig békés vasárnap délutáni hangulatot ez egyből meg is bolygatta, el is hangzott a lelátóról egy erőteljes utasítás: „Öt percetek maradt, hogy megnyerjétek ezt a kurva meccset”.

A szakmai megjegyzés megtette a hatását, a meccs során először lódult meg igazán a Pécs. Habár többen már elindultak kifelé a stadionból, egy fordulat még hátra volt. A hosszabbításra maradt ugyanis a dráma: második góljukat is belőtték a pécsiek.

photo_camera A győztes gólt ünneplik a pécsi játékosok Fotó: PMFC Facebook-oldala

A meccsről hazafelé gyalogolva több társaságban is előkerült, hogy valószínűleg veretlenül mehet majd karácsonyozni a csapat, de azért nem lesz könnyű: a kiesés ellen küzdő Dorog és Békéscsaba otthonában lépnek pályára. Abban mindenki egyetértett, hogy korai még erről beszélni, de a merészebbek azért kimondták: akár a feljutás is meglehet. Az pedig vitán felül hatalmas sztori lenne. Május 21-én hazai pályán zárja majd a szezont a PMFC. Írjuk fel ezt az időpontot a naptárunkba, Kecskemét után hátha Pécsen is csodát látunk.