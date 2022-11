Messi kihagyott egy tizenegyest, de Argentína lazán nyert a lengyelek ellen

Nagyon simán, 2-0-ra verte Argentína a lengyeleket a világbajnokság C csoportjának utolsó csoportmeccsén úgy, hogy Messi az első félidőben egy tizenegyest is kihagyott. A gólokat Mac Allister és Álvarez szerezték - utóbbi most először volt kezdő a vb-n, akárcsak Enzo Fernández, akitől a gólpasszt kapta.

photo_camera Mac Allister ünnepel Fotó: ERCIN ERTURK/Anadolu Agency via AFP

Rajtuk kívül Messi, Di María, Acuña és Lautaro Martínez is simán lőhetett volna gólokat, miközben a lengyelek 90 percen keresztül semmit sem tudtak kezdeni a helyzettel.

Ráadásul az utolsó perceket abban a tudatban töltötték, hogy ha gólt kapnak, vagy ha Mexikó még egyet rúg a szaúdiaknak, kiesnek. Végül Mexikó még kapott is egyet, így a lengyelek végeztek a második helyen.

photo_camera Julian Álvarez Fotó: JUAN MABROMATA/AFP

A lengyel csapatból Szczesny kapuson kívül senkit sem lehetett kiemelni. Nulla kapura tartó lövéssel zárták a meccset, ráadásul az egész csoportkörben csak a szaúdiaknak lőttek gólt. A nyolcaddöntőben Franciaország lesz az ellenfelük, Argentína pedig Ausztráliával játszik.