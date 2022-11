Őrült meccsen egymást ejtették ki a mexikóiak és a szaúdiak

A Szaúd-Arábia–Mexikó ki-ki meccs előtt annyi volt biztos, hogy az araboknak bárhogyan, a közép-amerikaiaknak viszont többgólos különbséggel kell nyerniük ahhoz, hogy a másik találkozó eredményétől részben függetlenül továbbjussanak a csoportból. Ebből kiindulva nem volt véletlen, hogy a mexikói csapatot kissé felforgatták, ahogy az sem, hogy összességében többet támadtak az első félidőben.

Amely szaúdi lövéssel kezdődött, illetve szaúdi helyzettel fejeződött be, de a kettő között Lozanóék uralták a pályát, miután nagyjából negyed óra elteltével magukhoz ragadták a kezdeményezést. Sokkal több lövésük volt, a kaput is gyakrabban találták el, de vagy a kapus védett, vagy jött egy jó blokk, vagy egyszerűen fölé-mellé mentek a próbálkozásaik. Akadt ezenkívül rengeteg szabálytalanság, néhány sárga lap és egy sérülés miatti korai csere is, a 45+6 perc után ezzel együtt 0-0 állt a táblán, ami az jelentette, hogy Mexikó öt teljes félidő után is góltalanul állt a katari világbajnokságon.

photo_camera Chavez-gól Fotó: PABLO PORCIUNCULA/AFP

A hatodik aztán meghozta a fordulatot, mindjárt az elején egy szöglet után csodás sarkazásos passzt kapott Martin, bepofozta, 1-0. A henger beindult, Mexikó hatalmas tempóban ment a másodikért, meg is lett, az 53. percben Chavez lőtt elképesztő szabadrúgásgólt a bal felsőbe, 2-0. Mivel a másik meccsen Argentína is vágott előbb egyet a lengyeleknek, majd még egyet, a második-harmadik helyen ettől a pillanattól abszolút holtverseny alakult ki: 4-4 ponttal és 2-2-es gólkülönbséggel állt Lengyelország és Mexikó; a közép-európaiak azért kerültek előrébb, mert kevesebb sárga lapot kaptak a tornán.

Ezért Mexikó továbbra is rohant a harmadikért, kétszer meg is szerezte, csakhogy mindkétszer lesről. Emellett is volt még helyzetük bőven, kimaradt mind, Chavez újabb nagyszerű szabadrúgásai sem mentek be, Al-Owais nagyokat védett.

A pontot a történet végére Al-Dawsari tette ki, a 95. percben kilépett és szépített, 2-1, ebből már nem jöhetett vissza Mexikó. Őrült, küzdelmes, remek meccset hozott össze a két csapat, ami azonban csak arra volt elég, hogy kiejtsék egymást.