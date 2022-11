Tunézia hősies csatában legyűrte a világbajnokot, de nem ment vele semmire

Didier Dechamps francia szövetségi kapitány szinte teljes egészében lecserélte a kezdőcsapatát a vb-csoportkör utolsó fordulójára, tehette, már továbbjutottak. A legdurvább változtatás az volt, hogy a négy eddig játszatott topcsatárból – MBappé, Griezmann, Giroud, Dembelé – egy sem kapott lehetőséget Tunézia ellen. De pihent az első számú kapus Lloris, továbbá a védelem és a középpálya nagyobbik fele is. Más kérdés, hogy így is olyan extraklasszisok színesítették a francia B-t, mint Varane, Tchouaméni, Konaté, Coman vagy Camavinga, utóbbi meglepő módon a balhátvéd szerepkörében.

A győzelmi kényszerben csatába induló Tunézia összeállítása sem volt ugyanaz, mint eddig, de más okból: az észak-afrikaiak első 180 – a hosszabbításokkal nyilván jóval több – idei vb-percük során egy árva gólt sem szereztek, sovány vigasz, hogy ehhez képest csak egyet kaptak, muszáj volt tehát frissíteni elöl.

Ez annyiban bejött, hogy frissen kezdtek, magukhoz ragadván úgymond a kezdeményezést, ami aktív támadójátékban, labdabirtoklásban, helyzetekben, továbbá egy lesgólban mutatkozott meg, az előre húzódó középhátvéd, Ghandri talált be egy beívelés után, hiába. A folytatásban a labdabirtoklás kiegyenlítődött, de Tunézia kreatívabb és motiváltabb maradt, szabályos körülmények között betalálnia ennek ellenére nem sikerült.

photo_camera Aissa Laidouni francia szendvicsben Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

A második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, az észak-afrikaiak nyomtak – és az 58. percben csodák csodájára megszerezték a vezetést. A félpályánál vették el a labdát a gyámoltalan Fofanától – gyanús körülmények között –, Khazri megkapta, meglódult, elvitte Varane mellett, a tizenhatosra belépve begurította ügyesen, 1-0. Mivel ebben a pillanatban az ausztrál–dán még 0-0-ra állt, Tunézia továbbjutónak érezhette magát. Nem sokáig: a másik meccsen röviddel később az ausztrálok vezetést szereztek és visszaelőztek.

A franciáknak mindegy volt ugyan, így is maradtak a csoport élén, ám címvédőként mégsem szerettek volna kikapni. Bizonyította ezt, hogy előbb a MBappé, Rabiot duó jött be, majd Griezmann, utóbb pedig Dembelé is, innentől kezdve Tunézia csak védekezett, valamint imádkozott, hogy hátha egyenlítenek a dánok. A védekezés az utolsó utáni pillanatokig működött, de a 98. percben Griezmann kiegyenlített. Mindenki megnyugodott lassan, már a középkezdést is elvégezték, le is fújta a meccset a bíró, amikor szólt a VAR, hogy szabálytalan volt a gól. Megnézték, visszavonták, játszottak még egy kicsit, maradt az 1-0.

Hiába, az ima nem segített, a dánok valamivel arrébb nem mentek semmire, nyertek az ausztrálok. A tunézok és a dánok mehetnek haza.

Ami a világbajnokot illeti, mintegy mellesleg bebizonyosodott, hogy a francia B-nek nem lenne sok esélye a katari tornán.