Japán a németek után a spanyolokat is megverte

A papírforma szerint a spanyoloknak simán meg kellett vernie a japánokat az F csoport utolsó körében. A papírforma azonban nem csak ezen a vébén, hanem ebben a csoportban is borult már fel, amikor az első meccsen a japánok legyőzték a szintén sokkal esélyesebbnek tűnő németeket.



photo_camera Japánok ünneplik második – talán szabálytalan – góljukat Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

És itt nem csak arról volt szó, hogy egy focimeccset néha nem az esélyesebb csapat nyer meg. Már az előző napokban is volt szó arról, hogy a spanyoloknak egy döntetlennel vagy kis vereséggel megérhetné kiejteni a németeket. Amikor pedig csütörtök délután kiderült, hogy ennek a csoportnak az első helyezettje a horvátokkal, a második a marokkóiakkal játszik a legjobb 16 közt, ismét felmerült, hogy a spanyoloknak megérné kikapni, hogy ne a négy éve döntőt játszó horvátokkal kelljen összecsapniuk.

Luis Enrique mindenesetre öt új embert is bevetett, többek közt az eddig csak csereként szereplő szélsőhátvéd, Balde és a csatár Nico Williams is ott voltak a kezdőben. A Busquets-Pedri-Gavi barcelonai középpálya azonban ismét maradt a helyén, ami azért jelezte, hogy a spanyolok nem terveznek lazsálni.

A meccs úgy is kezdődött, ahogy a spanyol válogatott meccsein megszokhattuk: náluk volta labda, a japánok pedig gyakorlatilag csak akkor érhettek hozzá, ha az ellenfél néha-néha rosszul passzolt. Az ázsiai csapat becsületére legyen mondva, hogy amint labdához fértek, meg is indultak vele a spanyol kapu felé, bár helyzetet nem sikerült kialakítaniuk.

A 12. percben aztán a japán védelem hibázott: teljesen üresen hagyták az ötösön Moratát, aki egy jobboldali beadást zavartalanul fejelhetett Gonda kapujába. A gól hatására le is ült a meccs: a spanyolok igyekeztek eldugni a labdát. Ebbe nem csak a középpályásaik, de egy idő után a hátvédeik, sőt, Unai Simón kapus cselezgetése is belefért. Ha a japánoknak van egy kis szerencséjük, elcsípnek egy labdát, amit már csak be kellett volna passzolni a kapuba. Nem így történt, de a félidőben az egyaránt 1-0-ás spanyol és német vezetés azt jelentette, hogy a japánok ekkor egyetlen gólocskára voltak a továbbjutástól.

Ami a második félidő elején történt, kétszer már láttuk ezen a világbajnokságon. Amikor a szaúdiak a semmiből fordítottak az argentinok ellen – és a japánok a németek ellen. Az ázsiai csapat kettőt cserélt a szünetben, és a 48. percben az egyik új ember, a németeknek is csereként gólt szerző Doan csapott le egy újabb spanyol védelmi bénázásra és egyenlített.

Három perccel később Tanaka még egy gólt szerzett, de ezt először nem adták meg, mert a játékvezető úgy látta, és a visszajátszás is ezt látszott megerősíteni, hogy a japánok a spanyol alapvonalon túlról kanalazták vissza a labdát. Hosszas videózás következett, aminek a végén a bíró mégis megadta a gólt.

A 2:1-es japán vezetéssel még mindig továbbjutottak volna a spanyolok, ám a csoport másik meccsén Costa Rica előbb egyenlített, majd a vezetést is megszerezte a németek ellen, és így ekkor a spanyolok és a németek álltak kiesésre. Hiába cserélt többet is Luis Enrique, a spanyolok képtelenek voltak támadásokat építeni. Bár a középpályán inkább náluk volt a labda, a mezőnyfölényükre még a meddő is túl jóindulatú kifejezés volt. Viszont isteni szerencséjükre a németek előbb kiegyenlítettek, majd vezetést is szereztek a másik meccsen, ami azt jelentette, hogy Japán és Spanyolország állt továbbjutásra.



Az addig teljesen impotens spanyolok a 90. percben kétszer is nagy helyzetbe kerültek, de ezúttal a japánoknak volt szerencséje, mert egyenlítés esetén ők estek volna ki, és a németek mennek tovább. Végül maradt a 2:1, ami azt jelenti, hogy a japánok a németek után a spanyolokat is legyőzték, csoportelsőként jutottak tovább, és a nyolcaddöntőben a horvátokkal játszanak.

A Costa Rica legyőzése után nagyon jónak tűnő spanyolok másodikként éppen hogy továbbkúsztak, és a 16 között Marokkó vár rájuk. A meccs előtt felmerülő meg nem támadási szerződésnek nyoma sem volt szerencsére a mérkőzésen, arról viszont még fogunk egy ideig beszélni, hogy szabályos volt-e a japánok második gólja.