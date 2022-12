A nap, amiről azt hiszed, soha nem jön el

Nem valószínű, hogy sok olyan nap volt a világbajnokságok 92 éves történetében, mint a csütörtöki. Japán 2-1-re verte Spanyolországot, így mindkét válogatott továbbjutott, a Costa Ricát 4-2-re verő németek viszont kiestek. A délutáni meccseken a vb-harmadik Belgium esett ki a horvátok elleni 0-0-val, Marokkó csoportelsőként jutott a nyolcaddöntőbe, miután 2-1-re legyőzte Kanadát.

Valószínűség

A torna előtt végigvettük a csoportkör nagy kérdéseit. Kezdjük azzal, hogy mennyire jött be az Opta Analyst valószínűségszámítása? Vastaggal a továbbjutók.

Az E csoport kis híján teljesen a feje tetejére állt, senki nem számított német kiesésre, japán továbbjutásra.

Spanyolország - 84,5 százalékos továbbjutási esély / vb-győzelem: 8,9 százalék Németország - 80,4 százalék / 7,7 százalék Japán - 25,4 százalék / 0,2 százalék Costa Rica - 9,8 százalék / 0 százalék

Az F csoportban is hatalmas meglepetés Belgium kiesése, Marokkó továbbjutása.

Belgium - 82 százalékos továbbjutási esély / vb-győzelem: 5,8 százalék Horvátország - 63 százalék / 1,8 százalék Marokkó - 29,3 százalék / 0,3 százalék Kanada - 25,7 százalék / 0,4 százalék

És akkor a válaszok

A német válogatott 2020 őszén szenvedte el története egyik legsúlyosabb vereségét, amikor egy sevillai Nemzetek Ligája meccsen 6-0-ra kaptak ki. Visszavágnak-e a németek?

Nem vágtak vissza, sőt, a döntetlennek is örültek. Ezzel egyébként már hat meccsre nyúlt a németekkel szembeni tétmeccses veretlensége Spanyolországnak. Utoljára az 1988-as Európa-bajnokságon verték a németek a spanyolokat, pedig azóta játszottak már egymás ellen Eb-döntőt, és vb-elődöntőt is.

A 2012-es Eb után ez lesz az első világverseny, ahová nem nevezték David de Geat a spanyol válogatott keretébe. A Manchester United kapusát a szintén nem túl acélos Unai Simón szorította ki a kezdőcsapatból.- és most már a keretből is. És nem lesz a keretben a 180-szoros válogatott középhátvéd Sergio Ramos sem. Visszasírják-e a spanyolok a régi kapust és középhátvédet a csoportmeccsek után?

A Japán elleni meccsig azt mondtuk volna, hogy nem érezhető hiány, Unai Simón a kapuban megbízható teljesítményt nyújt, a védelembe pedig nem igazán hiányzik Ramos, aki mellett - látva a PSG-ben nyújtott teljesítményét - egyébként is csak a rutin volt az egyetlen érv. Erre a kérdésre a nyolcaddöntőben a spanyol-marokkói meccsen kapunk választ.

photo_camera David De Gea kap be egy gólt a spanyol-orosz nyolcaddöntő tizenegyespárbajában, a 2018-as világbajnokságon Fotó: MLADEN ANTONOV/AFP

A vb legfiatalabb játékosa, a 18. születésnapját a vébé nyitónapján ünneplő német Youssoufa Moukoko. A Dortmund futballistája 10 éves koráig Kamerunban élt, az idei bajnokságban már 6 gólt szerzett, 4 gólpasszt adott. Lő-e gólt a válogatottban is?

Nem lőtt, de Japán ellen 18 évesen és 3 naposan bemutatkozott a válogatottban.



A 33 éves Thomas Müller szinte az apja lehetne Moukokónak. A mostani mezőnyben ő az, aki a vébéken a legtöbb gólt szerezte, tízet. Hatot kellene lőnie ahhoz, hogy beérje minden idők vb-gólszerzőjét, a 16 gólos honfitársát, Miroslav Klosét. A csoportmeccseken szerez annyit, hogy az esetleges egyenes kiesés szakaszban legyen rá esélye?

Nem szerzett gólt a csoportkörben, a kieséses szakaszban pedig már biztos nem fog gólt rúgni. Szinte láthatatlan volt, éppen úgy, mint az előző vébén. Miroslav Klose 16 gólos rekordjára Thomas Müller nem jelent már veszélyt.

A japán válogatott egyik legnagyobb erőssége a 2018-ban kinevezett szövetségi kapitány Morijaszu Hadzsime. Egyetlen korábbi japán kapitány se nyert olyan sok meccset (39) a válogatottal, mint ő, az Ázsia-kupán döntőbe vezette a válogatottat, ahol éppen Katartól kapott ki. Továbbjutással folytatódnak a sikerek?

Igen, hatalmas meglepetésre Németországot és Spanyolországot is verték a japánok, így csoportelsőként mehetnek tovább az E csoportból. A következő bravúrt Horvátország ellen kell végrehajtaniuk a nyolcaddöntőben.

A japán válogatott 1998 óta szerepel a vébéken. Egymást követik a csoportból való kiesések és a vesztes nyolcaddöntők. A sorminta szerint most kiesésnek kell jönnie. Így lesz?

Nem, sőt, csoportelsőként mentek tovább.

Costa Rica kolumbiai szövetségi kapitánya, Luis Fernando Suárez Ecuadorban nemzeti hősnek számít, miután a 2006-os vébén - a csoportkörben Costa Ricát is legyőzve - a nyolcaddöntőbe vezette a válogatottat. Megismétli a csodát?

Nem sikerült, bár senki nem hitte az első fordulóban elszenvedett 7-0-ás vereség után, hogy lesz olyan három perc a harmadik fordulóban, amikor Costa Rica továbbjutásra áll.

photo_camera Luis Enrique és Luis Fernando Suárez a Spanyolország-Costa Rica meccsen Fotó: JAVIER SORIANO/AFP

2015 óta ez az első év, amikor Romelu Lukaku még nem szerzett gólt a válogatottban, egyetlen meccsen játszott idén, a Hollandia elleni 1-4-en a 27. percben kellett lecserélni. Formáját és egészségi állapotát tekintve csoda lenne, ha a 2018-as vb-hez hasonlóan most is négy gólt szerezne. Beindul a csoportmeccseken, egyáltalán: helye lesz a csapatban?

Augusztusi sérüléséből nem tudott teljesen felépülni, egyik csoportmeccsen sem kezdett, csereként beállva pedig sokat hozzátenni a csapat játékához nem tudott. Annak ellenére sem, hogy az utolsó, horvátok elleni csoportmeccsen egymaga négy gólt is lőhetett volna.

Elég valószerűtlen lett volna 1986-ban azt gondolni, hogy Kanada hamarabb jut ki világbajnokságra, mint Magyarország. Az akkor leszerepelt magyar válogatott Kanadát ugyanis simán legyőzte 2-0-ra. Kanadának az volt az első szereplése, a mostani a második. Az újabb próbálkozáson elérik a nyolcaddöntőt?

Nem, végül majdnem olyan simán estek ki, mint 1986-ban vagy, mint most Katar. Pedig jól kezdődött számukra a torna, a belgák elleni 1-0-s vereség alkalmával jól teljesítettek.

photo_camera A kanadai csapat 7 gólt kapva esett ki a világbajnokságról Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Horvátországnak ez az ötödik vb-szereplése. Eddig kétszer kiesett a csoportkörben, kétszer pedig dobogón végzett. Továbbjutnak?

Igen, csoportmásodikként mentek tovább.

Meglepetésre a Ferencváros marokkói testvérpárja, Ryan és Samy Mmaee kimaradt a keretből, pedig a vb-selejtezőket végigjátszoták. Csakhogy szövetségi kapitányt váltott a válogatott, és Valid Regragui egy szaúdi és egy katari klubban játszó marokkóit tett be inkább a keretbe. Árgus szemekkel figyeljük, beválik-e a csoportmeccseken a védő Badr Benoun és a csatár Abderrazak Hamdallah?

Végül ez nem derült ki a csoportmeccseken, ugyanis Benoun egy percet sem játszott, Hamdallah pedig csereként a háromk meccsen összesen 40 percet töltött a pályán. Az új szövetségi kapitány viszont bevált, afrikai válogatott 1998 óta most először volt vb-n csoportelső.

Mire elég ez a spanyol csapat?

photo_camera Pedri vezeti a labdát a Japán elleni meccsen Fotó: PHILIP FONG/AFP

Ki emlékszik már az első csoportkörre, ami után mindenki a Costa Ricát hét góllal megszóró spanyolokat ünnepelte? Akkor úgy tűnt, Luis Enriquének végleg sikerült elfeledtetnie a négy évvel ezelőtti égést, amikor a spanyol válogatott mindenki álomba passzolt, de a legjobb nyolc közé sem jutott be az oroszországi világbajnokságon.

A németek elleni 1-1 után sem szólt senki egy rossz szót a spanyolokra. A német válogatottal döntetlent játszani senkinek sem ciki, pláne egy olyan meccsen, aminek igazán nagy tétje a németek számára volt. Aztán jött az utolsó csoportkör, a spanyolok kikaptak 2-1-re Japántól, és csak azért jutottak 4 pontocskával tovább a

nyolcaddöntőbe, mert a németek a másik meccsen megtették azt a szívességet, hogy végül megverték az egy ideig vezető Costa Ricát.

Most egy ideig senki nem fogja dicsérni a spanyolokat. Valószínűleg nincs még egy válogatott a világon, aminek ennyire világos a futballidentitása, mint a 2010 után ismét a Barcelona középpályás zsenijeire építő spanyoloknak. Ez a foci azonban csak a gyorsan megroppanó Costa Rica ellen volt eredményes, a japánok ellen rossz

volt nézni, ahogy a spanyolok még akkor sem voltak képesek felpörögni, amikor vesztésre és kiesésre álltak.

Sőt, egy idő után éppen a csapat gerincét alkotó középpályások, Busquets, Gavi és Pedri szürkültek el annyira, hogy a spanyolok egyetlen támadást sem tudtak építeni. A spanyolok focija egyértelmű, de éppen ezért könnyen ki is ismerhető. Ha jól játszák, nincs ellene ellenszer – de most nem játszották jól. Nagyon nem.

Bár Marokkó verhető ellenfélnek tűnhet a legjobb 16 közt, az észak-afrikaiak éppen azt a masszív, jól szervezett, nehezen átjátszható focit művelik, amin ez a spanyolos játék fenn szokott akadni. Marokkó eddig egyetlen gólt kapott a vébén – az is egy öngól volt. Mire lesznek ez a védelem ellen képesek a spanyolok?

Afrika vébéje

photo_camera Marokkó szép játékkal és világsztárokkal ostromol eddig a vébén Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

12 csapat biztosította be eddig a helyét a legjobb 16 között, közülük ketten afrikaiak. Kis szerencsével egy harmadik (Ghána), nagyon naggyal pedig egy negyedik (Kamerun) is továbbjuthat a csoportból. Az eddig kiesett egyetlen afrikai csapat, Tunézia sem a pofozógép szerepét játszotta egy nehéz csoportban, három meccsen egyetlen gólt kaptak, és egyetlent rúgtak, ami a címvédő Franciaország legyőzéséhez is elég volt. Afrikai csapatból kettőnél több soha nem élte túl a csoportkört (2014-ben Nigéria és Algéria), erre most minden esély megvan.

Az eddigi továbbjutók, Marokkó és Szenegál egyaránt nagyon jók voltak. Az utóbbiak szép focival verték Ecuadort és Katart, és a hollandokkal is 0-0-ra álltak a 84. percig. A nyolc közé jutásért az angolokkal játszanak, és mindkét csapatnak van miért tartania a másiktól.



Marokkó még szebb sikert ért el, ők egy olyan csoportból mentek tovább elsőként, ahol az előző világbajnokság bronz- és ezüstérmese is ott volt. Ha Kanada ellen nem szereznek maguk ellen egy öngólt, kapott gól nélkül jutnak tovább. A belgákat megérdemelten verték meg, a horvátokat pedig 90 percen át gúzsba kötötték.



A magyar kommentátorok által még mindig előszeretettel hangoztatott közhelyek az afrikai fociról már réges-rég nem igazak ezekre a csapatokra. Ez már rég nem az 1974-es Zaire, itt nincs ész nélküli cselezgetés és káosz. Különösen Marokkónál és Tunéziánál feltűnő, hogy ezek a jelentős részben Európában született és nevelkedett

játékosokból szervezett csapatok milyen masszívak és milyen rendezetten védekeznek. Ha a feladat egy papíron jobb játékosokból álló válogatott megállítása, rendre sikerül is. Gond inkább a kreatív támadásokkal szokott lenni, de Marokkó eddig bizonyította, hogy ha kell, gólokat is tudnak szerezni. Spanyolország ellen is képesek lehetnek rá.



Helló, Belgium!

photo_camera Az aranygeneráció utolsó esélye egy válogatott tornagyőzelemre már a legelején elszállt, a belga szurkolók érzik, valami véget ért Fotó: CHANDAN KHANNA/AFP

Akkor ennyi volt a belga aranygeneráció. Bármilyen hihetetlen, de már egy kilenc évvel ezelőtti belga-horváton is pályára lépett Courtois, Vertonghen, Alderweireld, Witsel, De Bruyne, akárcsak most, a vb-kiesésük napján. A magyar válogatott azon a napon Hollandiában szenvedett el egy történelmi, 8-1-es vereséget, az akkori válogatottból már senki nincs a keretben. A belga aranygeneráció végül úgy vonul be a történelembe, hogy nem nyert semmit. Egy 11 és félmilliós országról beszélünk, ha így nézzük, nem olyan rossz eredmény az sem, amit elértek: vb-ken egy 2014-es negyeddöntő és egy 2018-as bronzérem, Eb-ken pedig két negyeddöntő.

Belgiumot nem kell félteni, mert remek fiatal játékosai vannak, ezért is érthetetlen, hogy Roberto Martínez szövetségi kapitány, aki a meccs után távozott posztjáról, miért nem szavazott nagyobb bizalmat nekik. Higgyék el, sokat fogunk még hallani róluk, ki tudja, a már érett Tielemans, Trossard, a sérüléséből csak lassan visszajövő Lukaku mellé beépülve akár egy új aranygeneráció alapját is adhatják. Hogy kik ők?

A tavalyi Eb-n feltűnt, gólpasszt is adó 20 éves Doku, aki a horvátok ellen is ragyogott, mi lett volna, ha nem csere?

A Milanba a nyáron igazolt, világsztár-gyanús De Ketelaere.

A 35 milliót érő, az Evertonba frissen igazolt 21 éves Onana.

A Nemzetek Ligájában már bemutatkozó 19 éves középhátvéd, Debast.

Helló, Németország!

photo_camera Hansi Flick és csapata a tavaly nyári Eb-n az utolsó pillanatokban menekült meg a csoportkörben a kieséstől, most viszont nem a saját kezükben volt a sorsuk Fotó: INA FASSBENDER/AFP

Utoljára 1938-ban, a náci Németország válogatottjával fordult elő, hogy az első két vb-meccsét elvesztette. Akkor még nem volt csoportkör, Svájc ellen az első fordulóban 1:1-et játszottak, megismételt mérkőzésen 4:2-re kikaptak, és kiestek. A szövetségi kapitány Josef Herberger volt, aki maradt a posztján - a németeknél legendásan hosszú ideig maradnak hivatalukban a kapitányok -, és 1954-ben világbajnoki címre vezette Németországot. Ki tudja, hogy a csupán tavaly kinevezett Hans-Dieter Flicknek erre lesz-e lehetősége? Ha most menesztenék vagy lemondana, ő lenne a legrövidebb ideig hivatalban lévő szövetségi kapitány.