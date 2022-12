Hihetetlen dráma után hiába nyert Uruguay, kiestek a világbajnokságról

Egyértelmű volt a helyzet a H-csoport harmadik fordulója előtt Uruguay számára: csak akkor juthatnak tovább a csoportból, ha legyőzik Ghánát, de még ekkor is szükség van arra, hogy Dél-Korea ne verje meg Portugáliát.

A két válogatott rendkívül emlékezetes meccset játszott a 2010-es világbajnokságon, amikor Ghána azután esett ki, hogy Luis Suarez kézzel ütötte ki a kapuba tartó labdát, a ghánaiak azonban kihagyták a meccs végén a tizenegyest, és végül a tizenegyespárbajban is alul maradtak.

Nem meglepő módon pénteken is heves fütty fogadta Suarezt, és szintén nem meglepő módon ismét hevesre sikeredett a meccs. Az első negyedóra még viszonylag eseménytelenül telt el, de a 18. percben az uruguayi kapus, Rochet elkaszálta a kiugró Kudust. A játékvezető a VAR segítségével végül tizenegyest ítélt, Andre Ayew azonban borzasztó gyengén lőtte el, így Rochet könnyedén védte. Rögtön utána már Uruguay előtt adódott nagy helyzet, Nunez szépen lőtte el a kapus fölött, de a visszaérő Salisu kivágta a kapuba tartó labdát.

photo_camera Fotó: PHILIP FONG/AFP

Pár perccel később viszont már megszületett a vébé első uruguayi gólja: a ghánai védők szerencsétlenkedése után Suarez elé került a labda a tizenhatoson belül, lövését Ati-Zigi bravúrral védte, de a kipattanót de Arrascaeta könnyedén közelről belőtte.

A 32. percben pedig már duplázott, egy szépen végigvitt uruguayi támadás végén, Suarez átadásából, kapásból laposan lőtt a kapuba. A dél-amerikaiak főlénye ekkor már teljesen egyértelmű volt a meccsen.

A második félidőt Ghána egy veszélyes lövéssel indította, de utána ismét az uruguayiak előtt adódtak a komolyabb lehetőségek. Egy tizenegyest is majdnem kaptak videóbírózás után, de végül a játékvezető úgy döntött, hogy ha hajszálnyival is, de a ghánai védő a labdához is hozzáért, nemcsak Nunezhez.

Az első két meccsükön két gólt szerző ghánaiak feltámadása ezúttal elmaradt, és az igazán drámai hírek a stadionon kívülről érkeztek: ezen a meccsen a 85. percben derült ki, hogy a csoport másik találkozóján, ahol már a 91. percben jártak, Dél-Korea megszerezte a vezetést Portugáliával szemben. Uruguaynak azonnal gólt kellett szereznie a továbbjutásért, de sem Nunez, sem a kétgólos de Arrascaeta, sem a meccs legjobbja, Suarez nem volt már a pályán.

photo_camera Fotó: ALFREDO ESTRELLA/AFP

Nyolc perc hosszabbítás következett, közben a másik meccsen már véget ért a játék. Uruguaynak ugyanannyi pontja volt ekkor, mint Dél-Koreának, és ugyanolyan gólkülönbsége is, de kevesebb rúgott gólja, így muszáj volt gólt szerezniük. Teljes őrület következett a pályán, mindkét oldalon reklamáltak tizenegyest, villámgyors uruguayi letámadások és távoli lövések érték egymást, közben a ghánaiak többször is veszélyesen tudtak kontrázni.

A 100. percben még szabadrúgáshoz jutott Uruguay, de a középre tartó lövést Zigi simán fogta. Véget ért a meccs, hiába nyert 2-0-ára Uruguay, csak csoportharmadikok lettek, Ghánával együtt kiestek.