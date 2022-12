Kamerun 1-0-ra megverte Brazíliát, de így is kiestek

Óriási csodával Kamerun is továbbjuthatott volna még a G-csoportból, először a végső győzelemre is esélyes Brazíliát kellett megverniük. Sima liba.

Az afrikai csapat az első körben Svájctól 1-0-ra kikapott (úgy, hogy a gólt a kameruni születésű Embolo lőtte), Szerbiával pedig egy váratlanul jó meccsen 3-3-as döntetlent játszott. A brazilok 45 percnyi focival viszonylag simán megverték Szerbiát, majd a második mérkőzésen alulteljesítve egy váratlan Casemiro-góllal győztek Svájc ellen is.

Matek

Brazília már biztosan továbbjutott a legjobb 16 közé, igen valószínű, hogy csoportelsőként.

Kamerunnak nem ilyen egyszerű a helyzete. Mindenképpen nyerniük kell, a csoport másik meccsén, a Szerbia-Svájcon pedig a következőknek kell történnie:

Győz Szerbia, de úgy, hogy rosszabb legyen a gólkülönbsége, mint Kamerunnak (jelenleg Szerbia: -2, Kamerun: -1).



Vagy

a másik meccs döntetlen, de Kamerun több gólt szerez összesen, mint Svájc.



Kezdők

Brazília: Ederson, Dani Alves, Militao, Bremer, Telles, Fabinho, Fred, Antony, Rodrygo, Martinelli, Gabriel Jesus

Mondhatni "B" csapattal (azért sokan örülnének, ha ilyen B csapatuk lenne) kezdenek a brazilok az utolsó csoportmeccsen. Kilenc változtatás van az előző csapathoz képest, a csapatkapitány Dani Alves lesz, Militao a jobbhátvédből a védelem közepére kerül, Bremerrel együtt. Az előző meccset megnyerő Casemiro is pihenőt kap, helyén Fabinho játszik. A Jesus-Martinelli-Antony trió sem kezdett még a tornán. Neymar még mindig sérült, ő ezért nincs a csapatban.

Kamerun: Epassy, Fai, Wooh, Ebosse, Tolo, Anguissa, Kunde, Mbeumo, Choupo-Moting, Ngamaleu, Aboubakar

A legnagyobb hiányzó egyértelműen a kapus Onana, ő már az előző mérkőzésen sem játszott. Rigobert Song mester fegyelmi okokból a keretből is száműzte a kapust, ezért Epassy kezdett akkor is és most is a kapuban. Rajta kívül a két belső védő, Castelletto és N'Koulou is megsérült és Hongla sem játszott.

Meccs

Rögtön két sárga lappal indult a mérkőzés, Nouhou Tolo odacsúszott Anthonynak, Éder Militao pedig Chuopo-Motingot buktatta. A bíró nem szórakozni jött. Kamerun csak másodpercekig tudja megtartani a labdát, a brazilok azonnal visszaszerzik azt. Az első nagy helyzet a 14. percben volt, Martinelli fejelt, Epassy nagyot védett. Másfél perccel később megint Martinelli húzott el a szélen, de a beadásából nem lett semmi.

photo_camera Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

Az első valamirevaló kameruni támadásra a 20. percig kellett várni, Anguissa adta be balról, de Ederson szépen vetődött ki. Erre válaszul a brazilok is veszélyeztettek, Martinelli bal oldali beadása után Fred lő fölé, de fejjel még Tolo bele tudott érni.

Rodrigo lőtt szabadrúgást a 28. percben körülbelül 23 méterről, bele a sorfalba. A szabálytalanságért Kunde kapott lapot. 5 perccel később szinte ugyanez történt, Fai csúszott be hátulról, szabadrúgás, sárga lap. Ezt Dani Alves végezte el, de a kapu fölé lőtte.

A hosszabbításban viszonylagosan felpörögtek az események, az első percben elején Martinelli tört be ismét, 19-ről kapura lő, de a léc alól kitolja a labdát a kameruni kapus. A meccs talán legnagyobb lehetősége az afrikaiak előtt adódott, Ederson hatalmas bravúrral ütötte fölé Mbeumo fejesét.

Az első félidőben a dél-amerikaiak nagy mezőnyfölényben játszottak, de a kameruni védelem egyelőre tartja magát. Az mindenesetre látszik, hogy a dél-amerikaiak nem adnak ki magukból mindent.

A második félidő sem indult eseménydúsabban, mint az első, Telles egy szöglet után a földön maradt, ápolni kellett, majd lecserélték. Martinelliben benne van a gól, az 55. percben egy kontra végén cselezett befelé, majd tekerte kapura, de Epassy megint szépet védett. A következő már nem volt annyira szép megoldás a kameruni kapustól, majdnem a jobb sarokba ügyetlenkedi Militao lövését, de utánavetődött és valahogy kikotorta.

Annyira izgalmas volt a meccs, hogy Neymart a helyi rendező többször is mutatta a stadion kivetítőjén, ennek a közönség mindig örült.

És amikor már mindenki azt hitte, hogy 0-0 lesz a vége, a hosszabbítás 2. percében jött Aboubakar, és egy kontra végén védhetetlenül fejelt a kapuba, 1-0. Örömében levette a mezét, amiért sárgát kapott, csakhogy neki volt már egy, ezért a bíró kiállította.

Franciaországhoz hasonlóan a másik pihentető csapat sem tudott nyerni, őket Tunézia verte 1-0-ra. Brazília története során először kapott ki afrikai csapattól világbajnokságon. A csoportot azért így is megnyerték, Svájc második, Kamerun harmadik, Szerbia negyedik lett.