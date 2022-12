Messi ezredik meccsén nyolc közé ment Argentína

A második nyolcaddöntő röviden: megszenvedett Argentína Ausztrália ellen, pedig megvolt az esélyük egy nagy különbségű győzelemre is, a végén mégis örülniük kellett a kapusuk óriási bravúrjának. 2-1-re nyertek.

Mire lehetett számítani?

Felborul a történelem Argentína felé. Ausztrália összesen hatodik alkalommal jutott ki egyáltalán a világbajnokságra, másodszor élték túl a csoportkört. 2006-ban ez is volt számukra a végállomás. Argentína 18. világbajnokságán van ott, 5-ször játszottak döntőt, kétszer meg is nyerték azt. Ráadásul félelmetesnek tűnő formában, 36 veretlen meccsel a hátuk mögött érkeztek a világbajnokságra, az ausztráloknak pótselejtezőre volt szükségük, amit behúztak Peru ellen.

Ezen a világbajnokságon vannak hasonlóságok a két csapat között. Mindkét válogatott megszerezte a vezetést az első meccsén, aztán kikapott. Ez az argentinok számára volt kifejezetten kínos, mivel az ellenfelük Szaúd-Arábia volt. Az ausztrálokat Franciaország intézte el az első csoportmeccsükön (1-4). Aztán a következő két meccsen egyik csapat sem kapott gólt, és mindkét csapat győzött, vagyis ha pályára léptek, gólt is rúgtak. Abban azért van különbség, hogy az argentinok gólátlaga 1,67, az ausztráloké kereken 1 volt. A dél-amerikaiak átlagosan 6,67-szer találták el a kaput meccsenként, az ausztrálok mindössze 2,33-szor. (Argentína Mexikót és Lengyelországot intézte el 2-0-ra, Ausztrália Tunéziát és Dániát 1-0-ra.)

Messi ezredes

Lionel Messi ezredik felnőtt tétmeccsén lépett pályára, ez volt a 169. a válogatottban. Eddig a meccsig 788 gólig jutott, ebből 8-at világbajnokságon rúgott. De egyet sem kieséses szakaszban. Gólpasszokban ez így néz ki: 338, ebből 6 világbajnokságon. A himnuszukat régen látott felszabadultságban énekelte.

Ehhez képest az első félidőben

Az argentinok egyik alapembere, di María sérülés miatt nem kezdett, helyette Papu Gomez lépett pályára. Ez azért nem írta át a várható forgatókönyvet: az argentinok megszerik a labdát, amivel elkezdenek passzolgatni, védekezésre szorítva a saját térfelüket a félpályától megszálló ausztrálokat. Az előrejutás nem volt egyszerű, az ausztrálok azonnal rárontottak a felezőt átlépő labdás játékosra, időnként oda is lépve. Az argentinok türelmesen passzolgattak, de nagyon messze nemhogy a kaputól, de a 16-ostól is. A megnyújtott passzok eleinte nem találtak embert, az ausztrálok viszont hamar elveszítették az így megszerzett labdát. Messi leginkább csak akkor ért labdához, ha nagyon mélyen visszajött azért.

Az első 20 perc után változott a játék képe. Vagy a falon átjutni képtelen argentinok próbálták kijjebb csalogatni az ausztrálokat és visszább álltak, vagy az ausztrálok érezték úgy, hogy ebben a meccsben több van a bekkelésénél, de áttevődött a játék az argentinok térfelére. Előbb a bal szélen jutott el pár passz után Behich az 16-oson belül az alapvonalig, de ott véget is ért a támadás. Aztán az első szögletet is az ausztrálok érték el a 23. percben, még ez is teljesen veszélytelen volt. Öt perc múlva jött az újabb ausztrál szöglet, ebből már fejes is lett, de gyenge volt.

Ebben a 10 percben - a 20. és 30. között - az argentinok előre játékban nem mutattak az égvilágon semmit. Aztán ismét úgy dönthettek, hogy mégis jobb lenne valahogy mégis átjutni az ausztrál védelmen, mint kapni egy gól egy pontrúgás után, átmentek az ausztrál térfelre, felpörgették egy kicsit a játékot, és gólt is szereztek. Megkomponált támadás helyett ez is az addig a labdától szinte teljesen elszigelt Messi villanásának volt köszönhető. A 35. percben az Ezredes lőtt be egy szabadrúgást szélről, hárította a védelem, de visszakerült a labda a jobb oldalon Messihez, elindult befelé, lepasszolta, visszakapta, aztán laposan sok láb között begurította. Klasszikus Messi-gól volt, ezen a vébén a 3., világbajnokságon összesen már a 9.

photo_camera Fotó: GLYN KIRK/AFP

photo_camera Fotó: SALIH ZEKI FAZLIOGLU/Anadolu Agency via AFP

Nem lehet azt mondani, hogy benne volt a levegőben, az ausztrálok hatékonyan fojtották el az argentinok próbálkozásokat, ez volt az első kaput eltaláló lövés.

A gól sem változtatta meg a játék képét a szünetig, az ausztrálok tartották az előző szigorú védelmi vonalaikat.

Kevés élvezetet nyújtó félidő volt, amiben egyetlen villanást leszámítva az ausztrálok akarata érvényesült.

Második félidő

A két edző közül az argentin Scaloni változtatott, ő sem a szünetben, hanem 5 perc utána, az elöl játszó Papu Gomez helyére a védő Lisandro Martinez érkezett, elég egyértelmű szándék volt, öt védőre álltak át a dél-amerikaiak.

Az ausztrálok abban próbáltak változtatni, hogy letámadták az argentinokat, meglepően hatékonyan. Előbb a kapus Martinez veszített majdnem labdát a 16-os belül McGree-vel szemben, aztán Otamendi túl rövid hazaadását vágta ki az utolsó pillanatban a kapus Duke elől.

A folytatás viszont egy újabb argentin gólt lett. A náluk pár perccel korábban látott védelmi hibához hasonlót büntettek az 57. percben. Rowles adott haza Ryannek, a kapus igyekezett kicselezni az őt letámadó De Pault, a terv nem működött, ott termett egy másik argentin, Alvarez is, ő lőtte be a kapus által elveszített labdát az 57. percben. (2-0)

Az argentinok támadásban maradtak, az első félidőben nem látott könnyedséggel jutottak el az ausztrál 16-osig, a leglátványosabb egy szólóval Messi, de a lövés előtt szerelték. Érett a harmadik gól, a hitehagyottnak tűnő és fáradó ausztrálok mégis váratlanul visszajöttek a meccsbe. A 77. percben jól játszó Behich ívelt be, Otamendi rosszul ért bele, a labda a csereként beálló Goodwinhez került. Elvállalta a 16-oson kívülről, az erős lövés mellé ment volna, de megpattant Fernanedezen, az argentin kapus pedig nem tudta védeni. (2-1)

Innentől jó lett a meccs, Behich 5 percen belül egyenlíthetett volna, nagy cselekkel eljutott majdnem az argentin kapuig, de a védő Lisandro Martinez az utolsó pillanatban becsúszva mentett előle. A túloldalon a támadó Lautaro Martinez hagyott ki óriási gólhelyzetet a 89. percben. A második félidőre nagyot javuló Messi három védő között vitte a labdát az ausztrál 16-osig, lövés helyett passzolt az üresen lévő Martinezhez, a formán kívül lévő csatár azonban tiszta helyzetben az égbe lőtte a labdát.

A 93. percben újra Martinezzel rúgatott volna gólt Messi, de a csatár ezzel a passzal sem tudott mit kezdeni. Egy perccel később aztán Messi inkább már nem adta le, hanem maga tekert kapura, de nem találta el a kaput. Ezután a 93-94. percben futószalagon jöttek az argentin helyzetek, de mind kihagyták azokat, pedig volt még 3-4 perc a végéig.

És jött is egy óriási ausztrál helyzet a legvégén, a 18 éves Kuol lőtt 7 méterről kapura, Martinez kapus belerepült a lövésbe, csak másodszor tudta megszerezni azt. De ezzel vége lett.

Argentína Hollandiával játszik majd a nyolc között.