Anglia habkönnyen jutott a negyeddöntőbe Szenegál ellen

Anglia továbbjutott a világbajnokság negyeddöntőjébe, miután 3-0-ra verte Szenegál válogatottját. A négy közé jutásért szombaton Franciaország ellen játszanak Pickfordék.

Az angol válogatott 1990 óta nem játszott afrikai csapat ellen vébén egyenes kieséses szakaszban. Akkor a negyeddöntőben a Valerij Nyepomnyjascsij által vezetett Kamerun ellen nyert 3-2-re, cseppet sem könnyedén. Szenegál a 2018-as vébé csoportkörében vert utoljára európai csapatot, Lengyelországot. Anglia győztes élményei afrikai csapattal szemben sokkal frissebbek, idén márciusban egy barátságos meccsen verték Elefántcsontpartot. Anglia egyébként veretlen afrikai csapatokkal szemben.

A meccs első helyzete John Stones vállal kapu mellé küldött labdája volt, ami után Ismaila Sarr az angol kapu torkából vágta fölé a labdát. Jó tíz perccel később Boulaye Dia került ismét nagy helyzetbe, akkor Jordan Pickford védett, igaz, egy szenegáli kézgyanús eset miatt lehet elvették volna ezt a gólt. A kettő között angol mezőnyfölény, több mint kétszer annyit passzal, mint amennyi Szenegálnak volt.

photo_camera Boulaye Dia lövését védi Pickford Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

A 39. percben a remek vébét futó Jude Bellingham adta be, Jordan Henderson érkezett és szépen befejezte az akciót, 1-0 Angliának. Pár perccel később Bukayo Saka passzolt be egy labdát középre, az érkező Harry Kane viszont fölé rúgta. Pár perccel később viszont már nem hibázott. Egy kontra végén teljesen üresen érkezett, Phil Foden szépen át is tette neki, az előző vébé gólkirálya pedig a kétségbeesetten kifutó Édouard Mendy mellett belőtte, 2-0. Kane három gólpassz után végre megszerezte első gólját is a vébén.

photo_camera Jordan Henderson és Jude Bellingham merednek egymásra az első angol gól után Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

A második félidőben folytatódott az angol nyomás, az 57. percben pedig a gólgyártás is. Phil Foden második gólpasszát adta, az Arsenal csillaga, Bukayo Saka zavartalanul emelhetett a kapuba, 3-0. A Southgate-féle angol válogatott ezzel beállította a legtöbb gólos angol vb-rekordot, 1966-ban a vb-győztes csapat 12 gólját a mostani Anglia már a nyolcaddöntőben meglőtte. Az angolok erejét jelzi, hogy az afrikai kontinens legjobb védelmének tartott szenegáli 2013 óta nem kapott kettőnél több gólt tétmeccsen.

A második félidőben semmi olyat nem láttunk, amitől évek múltán is kirázna minket a hideg, angol mezőnyfölény, szenegáli kármentés volt a jellemző. Szombaton este nyolckor Anglia Franciaország ellen játszik az elődöntőért.