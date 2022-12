Ez nem is volt kérdés: negyeddöntőben a címvédő Franciaország

Franciaország és Lengyelország is elvesztette az utolsó csoportmérkőzését, de a továbbjutás miatt csak az utóbbi izgulhatott, a franciák már a nyolcaddöntőre tartalékoltak, és a jelek szerint jól tették: egy pillanatnyi megingástól eltekintve nagyon simán verték meg a lengyel válogatottat.

A két csapat a legnagyobb meccsét az 1982-es világbajnokságon játszotta a harmadik helyért, akkor Lengyelország 3-2-re nyert, története legjobb világbajnoki helyezését érte el.

Ahogyan az várható volt, Didier Deschamps teljesen felforgatta a Tunézia elleni kezdőcsapatát, Varane és Tchouaméni kivételével mindenki kikerült. A félelmetes Mbappé-Griezmann-Dembélé-Giroud támadókvartett tehát újra összeállt, míg a lengyelek abban bíztak, hogy Robert Lewandowski megint a legjobb pillanatban fog lecsapni és meghozza Lengyelország történetének első világbajnoki egyenes kieséses szakaszban elért győzelmét. (A régi rendszerben csak a második csoportkörben tudtak győzelmet felmutatni, illetve az 1974-es, és már említett 1982-es bronzmeccsen.)

Egy hajmeresztő francia védelmi hibát leszámítva eseménytelen volt a félidő első fele, a franciák próbálkoztak, de komoly helyzetet nem tudtak kialakítani. Az első lengyel lehetőségre húsz percet kellett várni, Robert Lewandowski távolról lőtte rá, nem volt veszélyes. Lewandowski egyébként talált már be a franciák kapusának, Hugo Llorisnak a tizenhatoson kívülről, 2019-ben egy Tottenham-Bayern München BL-meccsen. Ez volt a híres 2-7 két Lewandowski góllal. Majdnem fél óra elteltével Giroud próbálkozhatott az üres kapura Dembélé passzát követően, de elcsúszott.

A 38.percben kitört az őrület a francia kapu előtt. Zielinski lövését Lloris üggyel-bajjal védte. A kipattanó labdát újra Zielinski küldte rá, blokkolták a franciák, viszont megint rossz helyre. Kaminski lövése már eljutott a gólvonalig, de onnan is sikerült menteni.

De minden hiába, Giroud - szokásához híven - egy remek bemozdulás után megszerezte a vezetést. A gólpasszt Mbappé adta, neki ebből ez volt a negyedik már az idei vébén. Giroud egyébként ezzel a góllal megelőzte Thierry Henry-t, és ő lett a francia válogatott történetének legeredményesebb játékosa 52 góllal.

photo_camera Olivier Giroud, a francia csúcstartó Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Hiába tehát a lengyel helyzetek, a franciák vezettek a félidőben. Ez pedig eddig csupa jót jelentett az idei nyolcaddöntős csapatok számára. A szombaton továbbjutott Hollandia és Argentína is előnnyel ment a félidőre, ezt meg is tudták tartani a meccs végéig.

A második félidő eleje francia helyzeteket hozott, igaz, hogy ezek a helyzetek nem voltak nagyok, a legfeszültebb pillanatokat az okozta amikor a lengyelek kapusa, Wojciech Szczesny egy ütközést követően a földön maradt, az ápolást követően viszont folytatni tudta.

A mérkőzés a 74. percben egy Mbappé góllal dőlt el. Üresen kapta a labdát Dembèlètől, volt ideje tologatni is, majd ezt követően hatalmas erővel lőtte be a kapuba. Ez volt a franciák sztárjának nyolcadik vébé-gólja, így Messi után ő is beérte Maradonát az összesített góllövőlistán, de még nem volt vége. A 91. percben ismét betalált Thuram passza után.

photo_camera Kylian Mbappé nyolcadik vb-gólja Fotó: GLYN KIRK/AFP

A hosszabbítás hetedik percében Lengyelország Upamecano kezezése után 11-est lőhetett, Lewandowski előbb kihagyta, de Lloris elmozdult. Az újra rúgott büntetőt már berúgta, 3-1-re nyert Franciaország.

A lengyelek a nyolcaddöntős szerepléssel kimaxolták a vébét, topcsapatok ellen idén vereséget vereségre halmoztak. A franciák címvédőként szépen menetelnek, már a nyolc között járnak, ahol a vasárnap esti angol-szenegáli meccs győztesével találkoznak. Címvédő utoljára 2006-ban jutott ilyen messzire, a világbajnok brazilokat akkor egy másik világbajnok, a francia világbajnok búcsúztatta.